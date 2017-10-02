Akıllı telefon uygulaması "Getir" ile 4 Ekim’de binlerce hayvan doyurulacak

İstanbul, 2 Ekim (DHA) YÜZLERCE ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştıran akıllı telefon uygulaması \"Getir\" ile mama butonuna basılarak hayvanlara ücretsiz mama gönderilecek.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) desteğiyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleşecek kampanyada, 2-4 Ekim tarihleri arasında Getir uygulamasını akıllı cep telefonuna indiren ve kayıtlı olan herkes \'Mama Gönder\' butonuna basarak ücretsiz olarak mama gönderebilecek. Ayrıca mevcut kullanıcılar da herhangi bir ücret ödemeden ya da sipariş vermeden hayvan bakımevlerinin mama ihtiyacını karşılayacak. Getir, toplanan mamaları HAYTAP’ın belirleyeceği mama ihtiyacı olan Türkiye\'nin dört bir yanındaki hayvan bakımevlerine ulaştıracak.

Getir, geçtiğimiz yıllarda da mama ihtiyacını karşılamaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 20 ton mamayı Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki mama ihtiyacı olan hayvan bakımevlerine götürmüştü.