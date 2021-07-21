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Bilim / Teknoloji

Akıllı telefon üretimini durduran LG, mağazalarında iPhone satacak

21 Temmuz 2021 09:19

Akıllı telefon üretmeyi durduran LG, Apple ile yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre 1 Ağustos'tan itibaren Güney Kore'de yer alan LG Best Shop'larda iPhone model akıllı telefon satmaya başlayacak.

LG, bir zamanlar rakibi olduğu Apple marka akıllı telefonları kendi mağazasında satmaya karar verdi. İki şirket arasında yapılan anlaşma, şu anlık sadece Kore'de yer alan LG Best Shop'lar için geçerli olacak.

Webtekno'nun haberine göre, Güney Kore'de bulunan bazı yerel teknoloji şirketleri, LG mağazalarında iPhone satılacak olmasını eleştirerek bu olayın haksız rekabete yol açacağını dile getirdi. Kararından dönmek istemeyen LG, kendi akıllı telefonlarını indirdiği mağaza raflarına iPhone model akıllı telefon yerleştirmeye karar verdi.

Apple ile mobil ticaret konusunda anlaşmaya varan LG, 1 Ağustos'tan itibaren sadece Güney Kore'de yer alan LG Best Shop mağazalarında Apple iPhone satmaya başlayacak.

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