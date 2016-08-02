Akıllı telefon fiyatlarının yüzde 50'si vergi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇ (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı, akıllı telefonlardan alınan vergi oranının yüzde 50 olduğunu söyledi.



Ekşi, TRT payı olarak cep telefonlarından alınan bandrol ücretinin yüzde 6’dan yüzde 7’ye, bugüne kadar bandrol ücreti alınmayan dahili tüneri olmayan ancak internete bağlanabilen cep telefonlarından ise yüzde 6 bandrol ücretinin ithalat aşamasında alınmaya başlandığını söyledi.

"Cep telefonlarından alınan vergi toplamda yüzde 50 oldu"

Yeni düzenlemeyle radyosu olmayan ancak internete bağlanabilen cep telefonlarının perakende satış fiyatlarında, yurt içi stokların bitmesini takiben yüzde 8'lere yakın zam geldiğini anlatan Ekşi, "Söz konusu vergi öncesinde en düşük bin 500 lira olan akıllı bir telefonun fiyatlı bin 620 liraya yükseldi. Yeni düzenlemeyle cep telefonlarından alınan verginin yüzde 7'si TRT bandrol ücreti, yüzde 25'i ÖTV, yüzde 18'i KDV olmak üzere toplamda yüzde 50 oldu." diye konuştu.