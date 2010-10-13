-AKILLI KİMLİK KARTLARI KOPYALANAMAYACAK ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik Ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) araştırmacılarından Elif Üstündağ Soykan, nüfus cüzdanlarının yerine kullanılması beklenen akıllı kimlik kartlarına erişim cihazlarındaki kripto modülü sayesinde kişinin kimlik bilgilerinin dışarıya sızmasının engellendiğini bildirdi. Soykan, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından TÜBİTAK Feza Gürsey Salonunda düzenlenen ''Kriptoloji Bilgi Günü''nde ''Kriptoloji Uygulamaları'' konulu bir sunum yaptı. TÜBİTAK tarafından tamamen milli olanaklar kullanılarak geliştirilen ve nüfus cüzdanının yerine kullanılması hedeflenen akıllı kimlik kartları hakkında bilgiler veren Soykan, akıllı kartların kopyalanma riskine karşı yüksek güvenilirlikte olduğunu belirtti. Akıllı kimlik kartlarına taklit edilme riskine karşı birçok kripto sisteminin eklendiğini, bunların güvenilirliğinin analizlerle kanıtlandığını kaydeden Soykan, ''Kart erişim cihazlarındaki kripto modülü sayesinde kişinin kimlik bilgilerinin dışarıya çıkması engellendi'' dedi. Akıllı kart pilot uygulamasının Bolu'da başladığını, 250 bin akıllı kartın bu şehirde dağıtımının yapıldığını anımsatan Soykan, akıllı kartlara yakın zamanda parmak izinin ekleneceğini bildirdi. -ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMLERİ- Soykan, elektronik seçim sistemlerine de değindiği sunumunda, internet bağlantısı üzerinden oy kullanılabilen bu sistemlerin Estonya'da kullanıldığını belirterek, bu sistemin kriptolojinin en zor konusu olduğunu söyledi. Elektronik seçim sistemlerinde hem kişinin gizli oyunun açığa çıkarılmaması, ancak sayılması gerekliliğine işaret eden Soykan, mevcut yöntemlerin ise hala yüzde 100 güvenilirliği sağlamadığını ifade etti. Sistemin zor olmasına karşılık ''yapılamaz'' olmadığını söyleyen Soykan, yetkililerin bu sistem için girişim başlatması durumunda TÜBİTAK UEKAE'nin alt yapısının bu sistemin geliştirilmesi için hazır olduğunu bildirdi.