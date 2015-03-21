Akıllı ışıklar trafik sorununu çözer mi?

Texas A&M Üniversitesi’nin Ulaşım Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, ABD’de şoförlerin yılda 38 saatini araç içinde bekleyerek geçirdiğini ortaya koydu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’de ise bu rakam 50 saati buluyor. Trafiğiyle ünlü Paris, Roma, Los Angeles, Tokyo ve Şangay’da ise durum daha kötü.

Büyük şehirlerde kullanıma giren yeni trafik sinyal mekanizmalarının trafik sorununu kayda değer ölçüde azalttığı belirtiliyor. Bu mekanizma kamera, bilgisayar programı ve süre kontrol cihazlarının ortak kullanımını içeriyor.

En başarılı bölgelerden biri New Jersey’deki Meadowlands bölgesi. Eskiden trafiğiyle kötü ün yapmış bölgede kısa bir süre önce uygulamaya konan dinamik sinyal sistemi trafik ışıklarını kamera verilerine göre devreye sokuyor. Bu sayede trafik tıkanıklığı yüzde 25 azalmış. Yakında sistemin daha yaygın uygulamaya girmesiyle çok daha büyük gelişme kaydedilmesi bekleniyor.

Günde 400 bin aracın geçtiği bölgede ortalama seyahat süresinin araç başına beş saniye kısaldığı, bunun ise yılda toplam 406 bin saat tasarruf sağladığı belirtiliyor. Bu 4,5 milyon litre yakıt tasarrufu ve 5000 ton sera gazı tasarrufu demek.

100 km karelik bir alanda 120 trafik lambasını kapsayan proje 13 milyon dolara mal olmuş. Bilgisayara aktarılan kameralar görüntülerindeki trafik yoğunluğuna göre trafik ışıklarının süresi o ana en uygun şekilde ayarlanıyor. Bu sürelerin önceden belirlenmiş sınırlara bağlı kalmayıp birkaç saniye artırılıp azaltılması büyük avantajlar sağlıyor. Herhangi bir kaza ya da engel çıkması halinde sadece olay yerindeki değil, çevredeki diğer lambaların da süreleri yeniden düzenlendiğinden trafik yoğunlaşması önlenmiş oluyor.

Sistemin kurulu olduğu merkezde 16 bilgisayar ekranı 400 kameradan gelen görüntüleri yansıtıyor. Buradaki personel otomatik sisteme herhangi bir müdahale gerektiğinde yapıyor.

Farklı bölgelerde uyarlamalı trafik lambaları sistemi sayesinde kaydedilen gelişme kimi araştırmalarda yüzde 40’lara kadar çıkarken, büyük kent merkezlerinde çok küçük kalıyor. Fakat bölge halkının yüzde 60’ı seyahat süresinde ve trafikte azalma kaydedildiği kanaatinde.

Bu tür tedbirler trafiğin çevreye, yola ve insanların sinir sistemine verdiği zararları azaltacak gibi görünüyor.