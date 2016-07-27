Akıllı dönüşüm kutuları ile hayvanlar da unutulmadı

Kartal Belediyesi’nden önemli hizmet. Belediye, çevreye ve geri dönüşüme katkıda bulunurken sıcak yaz günlerinde sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı.



Kartal Belediyesi, uygulamaya koyduğu akıllı geri dönüşüm kutuları ile doğaya ve ekonomiye katkı sağlarken aynı zamanda sokak hayvanlarına da mama ve su desteği sağlıyor.



DHA'nın haberine göre; Kartal Belediyesi, bu proje kapsamında daha önce Kartal'ın muhtelif noktalarına yerleştirdiği akıllı dönüşüm kutularına yenilerini ekledi.



Üç farklı noktaya yerleştirilen akıllı geri dönüşüm kutuları ile geri dönüştürülebilir malzemeler doğaya ve ekonomiye kazandırılırken, aynı kutulardan sokak hayvanları mamalarını yiyip sularını içiyor.



Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde bulunan Uğur Mumcu Muhtarlık binasının önüne, Esentepe Mahallesi Mehmet Ali Büklü Parkı ile Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulanan Kültür Parkı'na Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından akıllı dönüşüm kutuları yerleştirildi.