Âkillerden ilk öneri: Perwer İzmir'de, Konak Hakkari'de konser versin

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Akil İnsanlar’ın toplantısında, toplumu sürece ikna etmek için Barış Ajansı ve Barış Akademisi gibi kurumsal yapılanmaların kurulması ve "Live Aid" benzeri barış konserlerinin verilmesi önerildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi’nde Akil İnsanlar’la buluşmasında çözüm sürecine yönelik öneriler paylaşıldı. Akil İnsanlar'ın toplantıda toplumun ikna edilmesi için Barış Ajansı ve Barış Akademisi gibi kurumsal yapılanmalar ve barış konserleri gibi sosyal etkinlikler önerdi. Muhsin Kızılkaya, "Daha önce dünyaca ünlü sanatçıların gerçekleştirdiği ‘Live Aid’ gibi bir barış konserinin ülkemizde de yapılabileceğinden bahsedildi. Şivan Perver’e Ege’de, Volkan Konak’a Hakkari’de konser verdirebiliriz" dedi.

Ceren Büyüktetik'in Milliyet'teki haberine göre, toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından 30’a yakın kişi söz aldı. Akil İnsanlar, toplantıya ilişkin şunları anlattı:



Muhsin Kızılkaya (Akdeniz Bölgesi): Toplantıda birçok fikir öne sürüldü. Mesela Beşiktaş Kültür Merkezi gibi organizasyon tecrübesi olan büyük firmalarla birlikte çalışıp, daha önce dünyaca ünlü sanatçıların gerçekleştirdiği ‘Live Aid’ gibi bir barış konseri ülkemizde de yapılabileceğinden bahsedildi. Şivan Perver’e Ege’de, Volkan Konak’a Hakkari’de konser verdirebiliriz.”

Deniz Ülke Arıboğan (Marmara Bölgesi): Verimli bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Benim kafamda dalga dalga yayılan ve STK’ların, okulların, üniversitelerin, gönüllülerin de içinde olacağı bir zincir çalışma var. Aslolan toplumsal birliğimizi restore etmek.

Bendevi Palandöken (Karadeniz Bölgesi): Orada farklı görüşlerde olan, hatta menfaat çatışması olan insanlar vardı. Herkesin bölgelerinde toplumla, hiçbir şey empoze etmeden, sadece bu süreç hakkında bilgi edinmesi ve beklentilerinin neler olduğunun tespit edilmesi yönünde kararlar alındı. Gayet başarılı şekilde neticelendi.

Erol Göka (İç Anadolu Bölgesi): Başbakan’ın konuşması oldukça takdir topladı. Toplantıda bir yandaşlar toplululuğu olmadığımız da ayan beyan ortaya çıktı. Çünkü Başbakan’ın konuşmasına dönük eleştiriler de dile getirildi. Ortak yanımız tamemen barışa endeksli topluluk oluşumudur, zaten başka bir amaç bir araya getiremez. Bu da ne kadar doğru bir iş yapıldığını gösterir. Biz de önümüzdeki hafta başında Ankara’da ilk toplantımızı düzenleyeceğiz.

Avni Özgürel (Ege Bölgesi): Toplantıda öne çıkan hususlar tedirginliklerin aşılması sürecinde heyetin halka barış sürecinin gerekliliğini anlatması ve halktan yansıyacak tedirginlikleri ve önemle bilinmesi gereken hususların da siyasi iradeye aktarılmasıydı. Ege grubu olarak ilk toplantımızı dün gerçekleştirdik. Bir değerlendirme yapıldıktan sonra ikinci bir toplantı sonrasında yol haritamızı netleştirmiş olacağız. Önümüzdeki hafta sonu da belirlediğimiz bir ile gideceğiz.



Stand-up şov yapılabilir



Abdurrahman Dilipak (Doğu Anadolu Bölgesi): Bir Barış Ajansı ve üniversitelerin de katılımıyla Türkiye’deki tecrübelerle diğer ülkelere de bir referans olabilecek çalışmaların da yapılacağı bir Barış Akademisi kurulmasını önerdim. Üniversitelerde araştırma merkezleri kurulurak buralarda çalışan uzmanlar bu akademiye üye olabilirler. Barış temalı sloganların olduğu ürünler üretilebilir. Stand-up şovlar yapılabilir. Bizimle de dalga geçsinler, biraz ironi yapsınlar. Yılmaz Erdoğan da böyle bir karar verilirse organizasyonu gerçekleştirebileceklerini söyledi. Yol haritamızı çıkarmak için pazar günü İstanbul’da bir toplantı düzenleyeceğiz.



İnisiyatif heyetlerde



Kezban Hatemi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi): Yaşanılan bu süreçte halkın büyük desteğinin sağlandığı zihinsel dönüşüm var. Halkta farkındalığın ve bilincin uyanışı var. Bu nedenle hükümetin arkasında barış isteyen halkın itici bir güç olduğu açıkça görülmektedir. Bu toplantıda akil adamların bunlarla sınırlı olmadığı belirtildi. Bu süreçte herkesin ittifak edeceği akan kanın durması için, herkesin sorumluluk ve elini taşın altına koyması gerektiği vurgulandı. Akil, cesur, ideailist, barışseverlerden heyetin oluşturulduğu vurgulandı. Heyetin çalışmalarına hiçbir müdahale yapılmayacağını tamamen bağımsız çalışacakları özellikle vurgulandı, inisiyatif tamamen heyetlere bırakıldı.