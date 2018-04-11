'Akılcı ilaç kullanımı' projesine destek için 'Erik dalı'nı uyarladı

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - BURSA İl Sağlık Müdürlüğü\'nde çay servis elemanı olarak çalışan Cüneyt Şekeroğlu (42), \'Erik dalı gevrektir\' ve \'Bursa\'nın ufak tefek taşları\' türkülerinin sözlerini değiştirerek yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi için yürütülen \'Akılcı ilaç kullanımı\' çalışmasına uyarladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü\'nde çay servis elemanı olarak çalışan Cüneyt Şekeroğlu, Bakanlığın yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek için yürüttüğü \'Akılcı ilaç kullanımı\' projesiyle ilgili ilginç bir çalışma yaptı. Aslen Samsunlu olan Cüneyt Şekeroğlu, \'Erik dalı gevrektir\' ve \'Bursa\'nın ufak tefek taşları\' türkülerinin sözlerini değiştirerek, \'Akılcı ilaç kullanımına\' uyarladı. Yazdığı iki türkü sözünü kurumundaki görevlilere teslim eden Şekeroğlu, \'Akılcı ilaç kullanımı\' ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu uyarlamaların kullanılabileceğini dile getirdi.

Amacının bu projeye bir vatandaş ve sağlık çalışanı olarak destek vermek olduğunu söyleyen Şekeroğlu, \"İki türkünün de orijinal müziği değiştirmeden sözlerine uyarlamalar yaptım. Günümüzde maalesef bir yerimiz ağrıdığında bir başkasının ilacını içme, ya da ezbere başka bir ilaç içme gibi durumlar çok oluyor. Ayrıca aşırı antibiyotik kullanmakta çok fazla. Doğru ve gerekli ilaç kullanımını amaçlayan bir çalışma yapılıyor. Ben de bu konuyu içeren sözler yazdım ve vatandaşların dikkatini çekmek istedim. İki hareketli türküyle vatandaşlarımıza akılcı ilaç konusunda bir mesaj vermek hem de az da olsa neşelendirmek istedim\" diye konuştu.

İŞTE O ŞARKI SÖZLERİ

Şekeroğlu\'nun Erik dalı gevrektir türküsünün sözlerinin uyarlaması şöyle:

\"Yanlış ilaç tehlikelidir/ Yanlış ilaç sakıncalı/ Haydi içmeye gelmez/ Aman ihmale gelmez/ Sağlık bu risk alma/ Hayatına risk alma/ Amanın uygun hakime git/ Haydi doğru ilacı al/ Amanın tedavin başlasın/ Uygun hekim eşliğinde/ Doğru ilacın yazılsın/ Tetkiklerin sonucunda\"

Şekeroğlu\'nun \'Bursa\'nın ufak tefek taşları\' türküsüne uyarlaması ise şu şekilde

\"İlacım ne az ne fazla/ Saatinde alıyorum/ Dozajında içiyorum ben/ Başkasının ilacıyla/ Bilmediğim ilaçlarla/ Sağlığıma risk alamam/ Hayatıma risk alamam ben/ Sağlıktır bu iyi düşün/ Geç olmadan doktora git/ Geç kalmadan muayene ol sen/ Her ilaca bağımlı olma/ Bilinçli ol Türkiye\'m/ Akılcı ilaç kullan/Sağlıklı kal Türkiye\'m sen\"



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