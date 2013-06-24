Akil İnsanlar'ın raporları belli olmaya başladı

62 Akil İnsan'ın çözüm sürecine katkıda bulunmak için yaptıkları çalışmaların sonuna gelindi. Çeşitli bölgelerde incelemeler yapan, görev aldıkları bölgelerdeki yurttaşların görüşlerini ve taleplerini derleyen Akil İnsan grupları Başbakan'a sunulmak üzere raporlar hazırlıyorlar. Bunlardan bazıları raporlarını tamamladılar. Bazıları ise son şeklini vermek üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Çarşamba günü Başbakan ile biraraya gelmeleri beklenen Akil İnsanlar’ın raporlarından tamamlanmış olanlarında farklı bölgelerde, ilginç ve bazan birbiriyle çelişik gözlem ve değerlendirmeler yer alıyor.

Çözüm sürecine destek için oluşturulan ve Başbakan Tayyip Erdoğan'la Çarşamba günü Beşiktaş Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde biraraya gelecekleri bildirilen Akil İnsanların 7 grubundan bazılarının raporlarının içeriğine ulaşıldı.

Bunlar arasında dikkat çeken, kimileri ortaklaşılmış, kimileri ise çelişik tesbitler ve değerlendirmeler özetle şöyle:

1- Sürecin kalıcı olması için sivil anayasa gerekli. Özgürlük alanları genişletilmeli.

2- Doğu ve Güneydoğu'da yeni bir vatandaşlık talebi ön plana çıkıyor. Batı'da yeni vatandaşlıkta endişe var. Yeni Anayasa'nın sadece Kürt'lerin taleplerine göre yapılmasına sıcak bakılmıyor. Adımların tüm toplumu kapsaması isteniyor.

3- "Demokratikleşmiş" devlet isteniyor. Mezhepsel ve etnik ayırıma 'hayır' diyor.

4- Marmara'da, "Devlet değişmeli, kucaklayıcı olmalı" çağrısı yapıyor. Tek vatan, tek bayrak vurgusu, ülke bütünlüğü ön plana çıkıyor.

5- Karadeniz halkının Kürtlerle sorunu yok. Ege'linin endişesi ise "Öcalan bırakılır mı?" sorusunda yoğunlaşıyor.

6- Az da olsa "bölünme" kaygısı var. Ancak esas olarak bölünme korkusu yerini değişim beklentilerine bırakıyor.

7- Doğu Anadolu, "Sivil siyasetin önü açılsın. Yasama, yürütme ve idari yapı değişsin" diyor.

8- Çatışma ve kutuplaşma istenmiyor. Güneydoğu halkı sürecin devamı için kararlılık vurgusu yapıyor.

9- Sürece yönelik korku ve endişeleri ortadan kaldırmalı. Taraflar üslupta dikkatli olmalı. İç Anadolu'da sürece destek büyük. Endişeler ise "PKK'lılara af olacak mı? Kürtlere ne söz verildi?" Akdeniz'de ise sürece yönelik kaygılar aşıldı.

10- Güneydoğu'da Kürtçe'nin anadil olma beklentisi var. Şiddete tepki, barışa ise sahip çıkış var.