Akil İnsanlar rahatsız: Oran toplantıyı terk etti, İnanır 'dava açacağım' dedi

Barış sürecini topluma anlatmak üzere yola çıkan 63 Akil İnsan, toplantı yaptıkları yerlerde sürece karşı olanlar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor. Orhan Gencebay aldığı eleştiriler nedeniyle hastanelik olurken, Kadir İnanır da olmadık hakaretlere maruz kaldıklarını ve bunlara dava açacağını ifade etti. Son olarak, Bodrum'daki toplantıda sözünün kesilmesine sinirlenen ve hakarete uğrayan Baskın Oran, toplantıyı zamansız terk etmek zorunda kaldı.

İnanır: 'Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın papağanısın diyebiliyor'

Antalya’da toplantılara katılan İnanır, bazı gazete ve köşe yazarlarının kendisini karalamaya çalıştığını savunarak, şunları söyledi: “İnsanları karalamak öyle kolay değil. Biz barış için uğraşıyoruz. Ama birileri çıkıp kürsüden sallıyor, ‘Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın papağanısın’ diyebiliyor. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Ve hepsiyle yargıda hesaplaşacağız. Bu süreçte çok ağır cezaların ortaya çıkacağına inanıyorum. Avukatım bile, ‘Hayatınız boyunca çalışmanıza gerek yok’ diyor. Aslında benim ne kadar haklı olduğumu anlatmaya çalışıyor. Yoksa bizim tek amacımız barış sürecine katkı sağlamak.”

'CHP hani sosyal demokrattı?'

CHP’nin tavrını da eleştiren İnanır, “Süreci yanlış yorumluyorlar. Böyle bir ülke meselesinde böyle bir bakış açısı olabilir mi? CHP bu kadar ulusalcı bir tavır nasıl gösteriyor? Hani sosyal demokratlardı? MHP ile bir olmuş, aynı siyaseti güdüyorlar” dedi. İnanır, “Süreçle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştünüz mü?” sorusuna ise “Rahatsızlığım esnasında görüştüm. Ama şu an görüşmem” dedi.

'Altın Portakal'a da gelmem'

İnanır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın, “Akil adamlar içinde düzgün insanlar var. Ama orada yer alarak karizmayı çizdirdiler” sözlerine de şu yanıtı verdi: “Bundan sonra Altın Portakal’a da gelmem. Akaydın’ın kendisi çoktan karizmayı çizdirmiş. Biz memleketine ziyarete geliyoruz, o kalkıp İstanbul’a gidiyor.” Heyette yer alan Kadir İnanır ve Muhsin Kızılkaya, Antalya Hakkârililer Derneği’ni ziyaret etti. Yöresel yemeklerin tadına bakan İnanır’a Kızılkaya, bilgi verdi.

Baskın Oran sözünün kesilmesine tepki gösterdi

Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret eden Akil İnsanlar Heyeti Ege Bölgesi Grubu Üyesi Prof. Dr. Baskın Oran, sözünün kesilmesi üzerine tepki gösterdi.

Bodrum'da düzenlenen çözüm süreci ile ilgili toplantıya katılan Oran, 30 yıldır devam eden savaşın sonuna gelindiğini ifade ederek, "Yıllardır süren bu savaşta TSK'nın kaybı 7 bin 928, PKK'nın kaybı 22 bin 101 kişiyi buldu. Bu savaş içimizi kemiren bir olaydır. Bu durumdan dolayı yıllarca göç etti insanlar" dedi. Çözüm sürecinin aşamalarından uzun uzun bahseden Oran, "Sürecin ilk aşaması çok güzel gidiyor. Ama ikinci aşaması ile ilgili bizim de tedirgin olduğumuz kısımlar var. İki tarafta hasta oldu, kan kaybetti. Artık barışın egemen olması lazım" dedi.

Vatandaşlar toplantıyı terk etti

Soru ve cevaplar bölümüne geçildiğinde sözü kesilince defalarca kalemini bırakarak söyleşiye son vermek isteyen Oran, sunucu Ayhan Ongun'un ricası ile toplantıya devam etti. Tartışmalı gecen söyleşiyi bazı vatandaşlar ise terk etti. Bir bayanın sorusuna Oran, "Siz yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

'Sizden mi korkacağım?'



Ayhan Ongun'un ricası ile tekrar soruları cevaplamaya başlayan Oran, formata aykırı tek kelime konuşan olursa toplantıdan kalkacağını söyledi. Bir bayanın "Siz Kemalizm bitti dediniz" sözü üzerine sinirlenen Oran, "Ben öyle bir şey demedim. Nasıl Öcalan'ı yüceltmediysem, nasıl Atatürk'ü aşağılamadıysam, Kemalizm de öldü demedim. Sakın benim söylemediğim bir şeyi bana aksettirmeyin. Söylemedim diyorum, sizden mi korkacağım? Söylemedim diyorum bitti. Hanımefendi inkar edenler var ve iftira edenler var. Siz birinci kısımdan mısınız, ikinci kısımdan mısınız, yoksa her ikisi misiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Konuşmasına devam eden Oran, sözünün tekrar kesilmesi üzerine tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar salonu terk ederken, toplantı salonunun önünde devam eden tartışmaların ardından Oran söyleşisini bitirerek poliskorumaları eşliğinde toplantı salonundan ayrıldı.