Âkil İnsan Lale Mansur: PKK'lılar ülkede kalsın, iş kursun diyen MHP'liler var

Âkil İnsanlar Heyeti'nden Lale Mansur, Burdur'da bir MHP'linin "PKK'lar ülke dışına çıkmasın, ticaret ya da tarım yapsın" dediğini aktardı.

Lale Mansur, Akdeniz deki izlenimlerini Radikal Ankara Müdürü Ömer Şahin'e anlattı.

Âkil İnsanlar Akdeniz Grubu’nda yer alan sanatçı Lale Mansur, ‘çözüm süreci’yle birlikte halkın barış hayali kurmaya başladığını ve ilginç önerilerde bulunduğunu söyledi. Mansur, “PKK silah bırakıp sınır dışına çıkacak. Orada ne yiyecek? Burada kalsın tarım, ticaret yapsın diyen MHP’liler oldu. Bunu bizler söylesek taşlanırdık” dedi.

Burdur ve Hatay’a giden Mansur, onlarca sivil toplum örgütü temsilcisini dinledi, çok sayıda isimle görüştü. Sürece destek verenlerin yanı sıra, karşı çıkan ve kaygıları olanlarla karşılaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ’nin ‘enteresan filmlerle anılan isim’ olarak lanse ettiği Mansur, bu cümleyi espri malzemesi olarak kullanıyor. Birçok toplantıda “Ben o enteresan filmlerle anılan kadınım” diye kendisini tanıtan Mansur, ‘âkiller maaş alıyor’ iddiasına karşılık “Maaş değil hakaret alıyoruz” diyor. Hatay programında görüştüğümüz Mansur’un izlenim ve gözlemleri şöyle:

KAYGILAR BENZER: Herkes barışı çok istiyor. ‘Kan durmasın’ diyen yok. Sonrasında ‘ama, fakat..’ diye başlayan kaygılar geliyor. Bizim görevimiz de bu kaygıları iletmek. Kaygılar genel olarak çok benzer.

ÖNCE HAYAL ETMEK GEREK: Ben yeni başladım hayal kurmaya. Bakıyorum çevremde hayaller geliştikçe gelişmiş. Bu çok önemli. Bir şey yapabilmek için önce hayal etmek gerekiyor.

BEN SÖYLESEM TAŞLARLARDI: İlginç öneriler geliyor. En çarpıcı olan şuydu: Bize dediler ki,‘PKK silah bırakıyor, ülke dışına çıkacaklar. O zaman ne yapacaklar, ne yiyecekler orada? Çıkmasınlar. Türkiye’de tarım mı, ticaret mi ne yapacaksa yapsınlar. Bunu Burdur’da duydum, söyleyen bir MHP’liydi. 9 masa vardı, 4 masadan çıktı bu fikir. Bunu ben söylesem taşlarlardı.

TOZLU RAFLARDA KALMAYACAK: Sürece karşı çıkan aydınların, sanatçıların tutumuna anlam veremiyorum. Endişeliler demek ki. Başbakan’ın söylediği de bu endişeleri, önerileri toplamaktı. Bunlara göre hareket edilecek. Bu da şeffaf olacak. Tozlu rafta kalmayacak. Boşu boşuna bu kadar insan değişik bölgelere gitmiyor.

YOK OLURLAR: CHP ve MHP yönetimi tutumlarını değiştireceklerdir mutlaka. Yoksa yok olurlar.