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Âkil İnsan Kadir İnanır'dan Gezi Parkı açıklaması: Tavır zor kullanmak olmamalı

İnanır: Eğer çağdaş, uygar ve laik bir ülke hayalini paylaşıyorsak, bu talebi anlamak, ciddiye almak saygı duymak gerekir

05 Haziran 2013 00:21

Akil İnsanlar Heyeti üyesi ünlü sanatçı Kadir İnanır, Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Kadir İnanır, "Demokratik hak talebiyle hareket eden kitlelere yönelik alınacak tavır asla zor kullanmak olmamalıdır" dedi.

Kadir İnanır’ın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Son bir haftadır Taksim Gezi Parkı'nda başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan toplumsal hareketlilik bizi zorunlu bir gerçeklilikle bir kez daha yüzleştirmiştir. O da bu ülkenin demokrasi ve özgürlüğe olan talebidir. Eğer çağdaş, uygar ve laik bir ülke hayalini paylaşıyorsak, bu talebi anlamak, ciddiye almak saygı duymak gerekir. Demokratik hak talebiyle hareket eden kitlelere yönelik alınacak tavır asla zor kullanmak olmamalıdır"

 

'Çözüm için harekete geçmeye çağırıyorum'

 

" Kaldı ki özellikle çok uzun yıllara dayanan en temel sorunumuzun çözüm sürecine girmişken; BARIŞ’dan yana umudumuz filizlenmeye yüz tutmuşken ,yaşanılan süreç, gösterilen çaba ve emekleri geriletmektedir. Demokratik bir ülke olmanın ana kaynağı ; farklı inanç, düşünce, yaşam tarzına sahip insanlarla birlikte yaşayabilmek bu kültüre sahip olmaktır. Barışın gerçek ve kalıcı olması tam da bu bilinçle mümkün olabilir. Tüm bu gerçeklerle, siyasal iktidarı; halkın demokratik taleplerini olgunlukla karşılayıp ,sorununu bir an önce diyalog zemininde çözülmesi için harekete geçmeye çağırıyorum."

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