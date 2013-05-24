Âkil İnsan Gündoğdu: Çözüm sürecini hayvanlar anladı ama

Çözüm sürecinde oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti’nin Karadeniz Grubu üyesi olan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendika üyeleriyle yaptığı toplantının öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sürece karşı çıkanları sert bir dille eleştiren Ahmet Gündoğdu, "Çobanla konuşuyorum dün Ardahan yolunda. Çoban diyor ki ’Başkanım biz bayram ediyoruz. Sığırlarımın bile yüzü güldü’ diyor. Nasıl güldü diyorum, ’Yaylalara çıkacaklar’ diyor. Şimdi çözüm sürecini hayvanlar bile anlamış ama bazı insanlar anlamıyor" dedi.

Ahmet Gündoğdu, insanı ırkından dolayı dışlanmanın, eşit yurttaşlığı da engelleyen ’faşizmin en doruk noktası’ olduğunu söyledi.

Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

“119’uncu gün şehit haberi gelmiyor, analar ağlamıyor. Görevimiz bunu 119 bininci güne, milyonlarca güne taşımaktır. Süreci önemsiyorum, karşı koyanları anlamaya çalışıyorum. Bazıları her şeye karşı, bir kısmı çözüme ’Evet’, çözene ’Hayır’ diyorlar. 30 yıldır öldürüyoruz ve ölüyoruz. Yaşatalım; terörist defolup gitsin ama artık siyaset konuşsun.

Benim Kürt ve Türk kardeşlerime buradan açık bir çağrım var; Türk kardeşlerim PKK’nın yapmış olduğu katliamların faturasını Kürt kardeşlerime çıkartmayacak, Kürt kardeşlerim de Ergenekon ve JİTEM’in yapmış olduğu katliamları Türk kardeşlerine mal etmeyecek.

Başarısız olursak ne olur? Devletin güvenlik görevlileri bıraktıkları yerden devam edecek. Başarılı olursak bu millet kazanır."