Akıl hastasına gaz bombalı müdahale

Malatya'da akli dengesi yerinde olmadığı için akıl hastanesine götürülmek istenen kişi direnince, polis camı kırıp eve gaz bombası attı.

Akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilen Y.Y., Merkez Hidayet Mahallesi'ndeki evinden kendisini götürmeye gelen ekiplere direnerek, evde bulunan kuru sıkı tabanca ile ateş açtı.

Cahit Özçelik'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, durumun bildirilmesi ile olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak kendisini eve kapatan Y.Y.'yi ikna etmek için uğraştı. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılmasından sonra çelik yeleklerini giyen polis ekipleri, Y.Y.'yi etkisiz hale getirmek için camı kırarak içeriye gaz bombası attı. Bu sırada dış kapıyı da kırarak içeri giren ekipler, gazdan etkilenen Y.Y.'yi etkisiz hale getirdi.

Olay yerinde bekleyen ambulansa bindirilen Y.Y., devlet hastanesine kaldırıldı. Bu sırada bazı sivil polislerin de gazdan etkilendiği görüldü. Hidayet Mahallesi Muhtarı Engin Güleç, Y.Y.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, ailesinin başvurusu ile Elazığ'a sevkinin yapıldığını, ancak şahsın gelen ekiplere direnerek olay çıkardığını söyledi.

Muhtar Güleç, Y.Y.'nin geçtiğimiz günlerde 2'inci Ordu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen 1 günlük temsili askerlik etkinliğine de katıldığını söyledi.