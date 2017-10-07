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Akif Hamzaçebi, "İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı: Niyetim var, yola çıktım

"2018'de erken seçim olabilir"

07 Ekim 2017 14:43

CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmaya niyetli olduğunu" açıkladı. 

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Hamzaçebi, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İBB Başkanlığı'na aday olup olmayacağına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Elbette niyetim var. Yola çıktım, çalışıyorum."

Hamzaçebi, 2018 yılında erken seçim olabileceğini de sözlerine ekledi. 

Kadir Topbaş istifa etmişti

13 yıldır sürdürdüğü İBB Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş'ın yerine, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal getirilmişti. Uysal, görevi devraldığı sırada yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İnşallah önümüzde 2019’a kadar bu az zamanda bu şehrin kültürlerin buluşma şehri olarak devam etmesine hep beraber sahip çıkacağız ve güzel işler yapacağız diye düşünüyorum. Az konuşacağım çok iş yapacağız."

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