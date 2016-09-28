Akif Çağatay Kılıç: Spor Bakanlığı'nda 322 kişi görevden uzaklaştırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bakanlık bünyesinden 322 kişinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

"Devşirme sporcular noktasında seçiciyiz ama bu işe kapalı değiliz. Tabii ki önceliğimiz ülkemizde doğup büyümüş sporcuların desteklenmesi ve imkan sunulması" diyen Kılıç, "Arada da bazı uluslararası sporcuların Türkiye adına yarışmak istemesi, potansiyellerinin ve performanslarının olumlu olması durumunda onlara bu imkanı verme konusunda bir çekincemiz yok" diye konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamaları şöyle:

"Köklerini kazıyacağız"

"2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bunlara hep beraber ilerleyeceğiz, bunun da bilincindeyiz ama aramızı bozmaya çalışan, aramıza fitne sokmaya çalışan, vatandaşımızın içine ayrım sokmaya çalışanlara karşı da uyanık ve birlik olacağız. İnanıyorum ki en kısa süre içinde, en kararlı şekilde bunların kökünü Türkiye'den kazıyacağız."



"15 Temmuz gecesi, bu canilerin neye kalkışabileceklerini, neler yapabileceklerini tüm dünya gördü. Siz, vatanın, milletin size emanet etmiş olduğu F16'ları alıyorsunuz, havalanıyorsunuz, vatandaşınızı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve diğer kurumları bombalıyorsunuz. Bu nasıl bir aklını kaybetme halidir. İhanet kelimesi aslında bunu açıklamıyor, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu ihanetin ötesinde bir şey."

"Hemen uzaklaştırdık"

"FETÖ'nün, özellikle bağlı kuruluşlarımız, Kredi Yurtlar Kurumu ve Spor Genel Müdürlüğü ile bunların Anadolu'daki taşra olarak adlandırabileceğimiz teşkilatlarına çok fazla girme imkanları olmamış. Belki yapısından kaynaklanan nedenlerden, belki önem vermediklerinden ama yok mu, var. FETÖ ile mücadele kapsamında bakanlık bünyesinden 322 kişi görevinden uzaklaştırıldı.



"İhtiyacı olanın önceliği var"

"KYK'larda 4. yedek yerleştirmesini yaptık. Daha okullar yeni başlıyor. Eskiden 60 gün süren hazırlık süreçleri vardı. Biz artık beyan esaslı olarak değil, verilen beyanların çok kısa bir zamanda kontrolleriyle sıramızı oluşturuyoruz. İhtiyacı olanın önceliği var."

"Yurtlarda kapasite artacak"

"Yurtlarda 2017'de 682 bin, 2018'in sonunda 712 bin, 2019'un sonunda da 750 bin civarında bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu bize neyi getirecek? Hedefimiz, bu noktadaki ihtiyaçları karşılamak."

"Kulüplere gerekli desteği vereceğiz"

"Kulüplere gerekli desteği vereceğiz. Vergi konusundaki çalışmayı da Maliye Bakanlığı ile iyi bir noktaya getirdik. Çok hızlı gidiyoruz, bitmek üzere. Meclis döneminin başında hızlı bir şekilde aradan çıkartıp kulüplerimizin bu noktada amatörlere daha rahat yatırım yapmalarını sağlayacağız."

"Devşirme sporcular konusunda seçiciyiz"

"Devşirme sporcular konusunda seçiciyiz ama bu işe kapalı değiliz. Tabii ki önceliğimiz ülkemizde doğup büyümüş sporcuların desteklenmesi ve imkan sunulması. Arada da bazı uluslararası sporcuların Türkiye adına yarışmak istemesi, potansiyellerinin ve performanslarının olumlu olması durumunda onlara bu imkanı verme konusunda bir çekincemiz yok."