Murat Sancak'tan Akif Beki'nin yazısında olmayan ifadeye tekzip

Akif Beki’nin Hürriyet gazetesinde 20 Ekim tarihinde “Biri hâlâ bize yalan söylüyor” başlıklı yazısı, “Murat Sancak’ın kumar borcu yüzünden saldırıya uğradığı şeklinde değerlendirmeler” içerdiği gerekçesiyle tekzip edildi. Beki bugünkü köşesinde düzeltme ve bir cevap metni yayınladı.

Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak 20 Ağustos’ta uğradığı silahlı saldırıyla ilgili 16 Ekim’de katıldığı A Haber’deki canlı yayında saldırıyla ilgili “İddia ediyorum bütün senaryolara baktığı zaman bunun arkasında paralel yapı ve Doğan Medya ittifakı var” demişti.

Akif Beki 20 Ekim tarihinde köşesinde kaleme aldığı ve Murat Sancak’a yapan saldırıyla ilgili “Meğer Star Medya Grubunu susturmaya yönelik bir terör saldırısı değilmiş” cümlelerini sarf ettiği yazı yazmıştı.

Akif Beki'nin Hürriyet'te Sayın hâkim ey HSYK, ya Adalet Bakanı! başlığıyla yayımlanan (23 Aralık 2015) yazısı şöyle:

Aşağıda size bir tekzip metni sunuyorum. Evvela buyursunlar birlikte kıraat edelim:

Hürriyet Gazetesi’nin 20.10.2015 tarihli nüshasının 21. sayfasında Akif Beki tarafından kaleme alınan “Biri hala bize yalan söylüyor” başlıklı yazıda müvekkilimizin kişilik haklarına, itibarına ve güvenilirliğine zarar veren GERÇEK DIŞI haber yapılmıştır.

Yazıda bahsi geçen olayın terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiğine dair kuvvetli bir şüphe söz konusu olabilecekken ve Savcılık tarafından buna yönelik araştırmalar hâlihazırda devam ediyorken ve hatta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yazıda kesin bir üslupla aktarılan olguların gerçek dışı olduğuna yönelik yazılı bir açıklama dahi yapılmışken, hiçbir hukuki dayanağa dayandırılmadan saldırının sözde kumar borcu yüzünden gerçekleştirildiğinin ileri sürülmesi açıkça olgu isnadı yapılarak kamuoyunda olumsuz bir algı yaratıldığını ve müvekkilimizin itibarının zedelendiğini göstermektedir.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı ve saldırıyı yapan araçların terör örgütlerine ait olup olmadığı dahi henüz savcılık makamlarınca tespit edilmemişken, gerçekte olmadığı halde müvekkilimizin kumar borcu varmış gibi ileri sürülmesi müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal etmiştir.

Hiçbir somut hükme dayanmaksızın yayınlanmış olan gerçek dışı ve hukuka aykırı haber; basın ahlakına aykırılık teşkil etmekte olup, haberi yayınlayan yayın organı ve yetkilileri hakkında yasal başvuru yolları kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Murat SANCAK Vekili Av. Begüm YILMAZ

* * *

İmdi, Murat Sancak’ın ‘kumar borcu’ olduğunu nerede ileri sürdüğümü hanginiz gösterecek bana?

“Biri hâlâ bize yalan söylüyor” başlıklı yazım, “Murat Sancak’ın kumar borcu yüzünden saldırıya uğradığı şeklinde değerlendirmeler” içerdiği gerekçesiyle tekzip ediliyor.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla. Ama tekzip edilen cümle benim yazımda geçmiyor. Aksine, savcılık açıklamasının Murat Sancak’ı kumar borcu iddialarından akladığını belirtiyorum, o kadar. Bundan başka, ‘kumar borcu’ ifadesine yazımın hiçbir yerinde rastlayamazsınız. Anlayacağınız; biri bize yalan söylemeye, biri adaleti oyalamaya ve yanıltmaya devam ediyor. Göz mü yumacaksınız!

* * *

Sayın hâkim, ey HSYK, ya Adalet Bakanı! Mesele şudur; bir mahkeme, yazımda olmayan bir şeyin tekzibine nasıl karar verebiliyor? Acaba üstüne benim adım eklenerek başka bir yazı mı sunuldu hâkimliğin dikkatine?

Aşağıda savcılık ve emniyet açıklamalarıyla benim yazımdan alıntılar var. Yukarıda da Allah var. Okuyun ve Allah’tan korkun. Zalimlerden olmayın.

* * *

Emniyetin açıklaması:

“Saldırıyı gerçekleştirenlerin 3 kişi oldukları ve ilimizdeki “Kriminal” bir grupla iltisaklı kişilerden oldukları anlaşılmıştır...”

* * *

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı:

“5 şüpheli silahlı örgüt üyesi olmak ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanmaları talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş, sevk edilenlerden 1 kişi tutuklanmış, 2 kişi hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiş ve 2 kişi de serbest bırakılmıştır...”

* * *

1. Sulh Ceza Hâkimliği:

Sorgulamayı yapan hâkimlik, bir kişiyi ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs’suçundan tutuklarken, ‘silahlı örgüte üye olmak’ suçundan tutuklama talebinin reddine karar verdi.

* * *

Bu da benim yazımdan:

“Birincisi; yakalananlar arasında terörist yok. Numunelik olsun diye, bir tane bile.

İkincisi; soruşturmaya bakan savcılık, sessizliğini 2 ay sonra bozdu, Murat Sancak’ı kumar borcu spekülasyonlarından temize çıkardı. Ancak saldırının niye yapıldığını bize bildirecekken, niye yapılmadığını açıklamakla kaldı.

Üçüncüsü; 2 aylık derin bir suskunluktan sonra polis de söze karıştı. 2 ay arayıp tarayıp yine de siyasi bir yön bulamamış, zanlıların herhangi bir terör örgütüyle irtibatına rastlayamamışlar. ‘İlimizdeki kriminal bir grupla bağlantılı’ olmaktan öteye götürülememiş ilişkileri.

Polis ve savcı en fazla ‘kriminal grupla ilişkili’ diyor. Mahkeme, organize suç kapsamında bile görmedi. Nerede kaldı terör örgütü...

Şimdi de bize ‘Pardon terör saldırısı değil paralel kumpasmış, Doğan Grubu yapmış’ diyor Sancak ve herzevekilleri...”

* * *

Ne diyorsunuz hâkim bey! Nedir bu skandal ey HSYK! Neredesiniz ya Adalet Bakanı! Adaletinizden umudu keselim mi? Haksızlıklar karşısında içimiz yanıp ‘Kahhar’ olan Allah’a mı sığınalım?

Bu yazı Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanmıştır.