Akif Beki: Tahrik, dolduruş, kışkırtma, ne ararsan var; bir tek sınır yok!

Eski Başbakanlık Danışmanı Akif Beki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen referanduma ilişkin olarak Türkiye'deki gazetelerin politikasını eleştirdi. "Bu yarışta atış serbest. Dezenformasyon var, çarpıtma var, asparagas gırla, her neviden mantıksızlıkla tutarsızlık mevcut. Tahrik, dolduruş, kışkırtma, ne ararsan var. Bir tek sınır yok" diyen Beki, sözlerine "Yeter ki Barzani PKK ve IŞİD’le ortak bir terörist ve İsrail projesi bir düşman gibi görünsün" diye devam etti.

Akif Beki'nin Karar'da "Barzani karşıtlığında ne var ne yok" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2017) yazısı şöyle:

“200 araçlık bir PKK konvoyu, Barzani’ye yardım için Suriye’den Kuzey Irak’a geçti, ağır silahlı bin kadar teröristle Zaho civarında görüldü” haberleri birçok yerde var.

Ama şunu diyen bir Allah kulu yok.

TSK dün dahil, her gün Kuzey Irak’taki PKK hedeflerini havadan bombalıyor, sonra da açıklamayla duyuruyor.

Madem koca bir PKK konvoyu oralarda dolaşırken görüldü, hazır açıkta yakalanmışken vurulamaz mıydı?

Neden TSK göz göre göre seyirci kaldı, niye açıklamalarında böyle bir konvoydan tek kelimeyle bahsedilmiyor?

Birleştiklerini PKK da biliyor mu?

Referandumu “İsrail destekledi, PKK kutladı” manşetlerinden bolca var.

Ama sor bakalım, numunelik iki İsrail bayrağı yerine, Erbil’de yeri göğü Türk bayrağıyla donatmak istemezler miydi diyen...

İsrail’in desteğini gölgede bırakacak farklı bir ‘büyük abi’ siyaseti izlenemez miydi diyen...

Bu Barzani, İsrail’den çok bizim adamımız değil miydi diye sorgulayan tek satır yok.

Yine...

PKK’nın referandumu sevinçle karşıladığını söylüyorsunuz ama daha dün bile Duran Kalkan ateş püskürüyordu Barzani’ye. ‘Referandum Kürtleri oyuna getiren bir dış komplo, Barzani de alet oldu, demokratik Kürt birliğini sabote etmekten başka bir işe yaramadı” yaygaraları basıyordu diyen bir insaf sahibi yok.

Bırak işbirliğini, Kandil’dekiler kendileriyle anlaşmadığı, PKK’yı içine katmadığı için tepki koyar, Barzani’yi tek taraflı hareketle suçlarken, onları birleştirme senaryosu neye hizmettir diyen nerede.

Esad'dan al haberi

Esad’ın bakanı, IŞİD’i yendikten sonra YPG’ye özerklik vermeye açık olduklarını bildirdi diyen var...

Ama Esad’ın aynı sözcüsü, Barzani’nin bağımsızlık referandumuna şiddetle karşı, bizle aynı pozisyonu savunuyor, yok mu bir terslik diyen hak getire...

Barzani Kerkük’ü sindirmek için kente 250 PKK’lı gönderdi diyen var...

Ama PKK yakalasa Barzani’yi bir kaşık suda boğacak, peşmergeye pusu atıp duruyorlar diyen...

Hem düne kadar saymadığımız, muhatap dahi almadığımız, kötü adam, İran kuklası, Şii milliyetçisi, mezhepçi, yayılmacı, zorba dediğimiz Bağdat’a boyun eğmeye, tabi olmaya zorlamak da nereden çıktı diyen...

Barzani mi daha güvenilir, İran mı, Bağdat hükümeti mi diye soran...

Bağdat’ın tam kontrol ve hakimiyetini isteyerek, Barzani’yi İran’ın denetimine girmeye iterek, Kerkük’ü güvenilmezlere emanet ediyor olmayalım diyen bir tereddüt geçirme dahi yok.

“Türkiye ambargo uygularsa yiyecek ekmek bulamazlar, Kürt bölgesi Gazze’ye döner” diyen yan manşet bile var da...

Gazze’ye benzetirsen Türkiye neye döner, bizi İsrail’in konumuna düşürmek nasıl bir gaflettir diyen...

Hem yönetimlerinden dolayı halkları cezalandırdığı için, bugüne kadar ambargo dayatmalarına insani gerekçelerle itiraz eden biz, kendi tezimizle çelişmiş, çok güçlü bir dış politika argümanımızı inkar etmiş olmaz mıyız diyen yok.

Kara propagandayla ispatlanan şeyler

Düne kadar yere göğe sığdıramayan gazeteler, şimdi Barzani’ye karşı müthiş bir karalama yarışında. Ve bu yarışta atış serbest. Dezenformasyon var, çarpıtma var, asparagas gırla, her neviden mantıksızlıkla tutarsızlık mevcut. Tahrik, dolduruş, kışkırtma, ne ararsan var. Bir tek sınır yok.

Yeter ki Barzani PKK ve IŞİD’le ortak bir terörist ve İsrail projesi bir düşman gibi görünsün.