Akif Beki: Psikolojik savaş taktiğiyle netice almak isteyenler darbe dedikodusu çıkarırdı eskiden

Karar yazarı Akif Beki, iktidar medyası ve taraftarlarının birkaç günden bu yana darbe söylentisi çıkartıdığını, ancak bu konuda hiçbir dayanak ve belirti olmadığını belirterek, "Niyeti gerçekten darbe yapmak olanlar değil, yapacakmış gibi korku salıp psikolojik savaş taktiğiyle netice almak isteyenler darbe dedikodusu çıkarırdı eskiden." ifadelerini kullandı.

Darbe beklentilerinin yükseldiği zamanlarda, Ankara gazetecilerinin Genelkurmay önünde ışıkların yanıp yanmadığını kontrol ettiğini hatırlatan Beki, "Peki Genelkurmay'ın ışıklarını hayalen yakan gizli el, bu sefer kimin? Onu bulun, psikolojik harbi kimin başlatıp yürüttüğünü de bulursunuz." dedi.

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