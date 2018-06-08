Akif Beki: Muhalefete de iki laf söyle diyenlere arz ederim...

Bir dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı görevini de yürüten Karar yazarı Akif Beki, muhalefete birtakım eleştiriler yöneltti.

"Terörle mücadele propagandası üstünden oy toplamak için mi bu yola başvurulduğu kuşkusu uyandırmaya çalışıyorlar. Ola ki iktidara yarayacak diye Kandil’e operasyonun zamanlamasına şüpheyle mi yaklaşılır, kafaları bulandırarak karşı mı çıkılır halbuki?" diyen Beki, "Milleti enayi yerine koyan muhalefet" başlığıyla yayımlanan (8 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Zamanlaması manidar diye tutturmak, terörle mücadelenin siyaseten istismarı, parti çıkarlarına alet edilmesi, kısacası kötüye kullanılması demek değilse nedir şimdi ha! Muhalefete de iki laf söyle diyenlere arz ederim."

Star yazarı Ahmet Kekeç, dün (7 Haziran 2018) "Erdoğan'ı ince ince doğrayan AK Parti medyası" başlığıyla yayımlanan yazısında, herhangi bir isim vermeden Karar gazetesi ve yazarlarına "tepki göstermişti."

kuruluş aşamasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın bir yayın politikası izleyeceği öne sürülen Karar gazetesi için Kekeç, "Erdoğan'ı ince ince doğrayan AK Parti medyası" nitelemesini kullanmış, yazısında "Dışarıdan kendisine 'AK Parti medyası' dedirten ve bunu tavzih yoluna gitmeyen bu gazetenin kimi yazarları, Erdoğan’ın sözlerini 'mavra malzemesi' yapma konusunda neredeyse yarış halindeler" ifadesine yer vermişti.