Akif Beki: Kılıçdaroğlu öncesini 'yerli ve milli'ydi diye övüyorlar, eskisini özlüyorlar

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Kılıçdaroğlu CHP'sinin AKP'nin görmek istediği muhalefet alışkanlıklarını terk ettiğine işaret ederek, "Fakat AK Parti, bundan memnun olmuyor. Nasıl olur da o ucuz muhalefet anlayışını terk eder diye Bay Kemal’e yükleniyor. Sanki ‘CeHaPe Zihniyeti’ni yerden yere vuran aynı AK Parti değilmiş, çok hayrını görmüş, bir başka severmiş gibi. Kılıçdaroğlu öncesini ‘yerli ve milli’ydi diye övüyorlar. Eskisini özlüyor, CHP çizgisini değiştirdiği için bugünkü yönetimi yeriyor, ‘Atatürk gelse Bay Kemal CHP’sini sopayla kovalardı’ dahi diyebiliyorlar." diye yazdı.

Değerler, duyarlılıklar üzerinden yapılan siyasi kavganın memlekete faydası görülmediğini belirten Beki, "İktidara gelirse Kandil’i yerle yeksan edeceğini söylemesi, kabahat. Söylemese daha büyük kabahat, terörü kollamış oluyor. Dış güçleri kendince milli menfaatlerle ilgili uyarması, suç. Uyarmasa daha büyük suç, dış güçlerin maşası oluyor.

Yoksa asıl suçu, iktidarı millete hizmet yarışında sıkıştırmak, işini zorlaştırmak mı? Ortak sembollerimizi oy uğruna kim sömürüyor, siz anladınız mı?" ifadelerini kullandı.

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