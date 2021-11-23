Akif Beki: Kavganın ekmeğini yiyenler işsiz ve güçsüz kalmasın diye millet, birbirinin gözünü mü oysun, bunu mu istiyorsunuz?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumla barışma korkusunu sadece iktidar cephesinden değil, HDP'den de korkanların olduğunu belirterek, "Toplumu kavga ettirerek, birbirine düşürerek kazanmaya ayarlanmış siyasetin iki tarafı da rahatsız. Öyle ya, nereden çıktı şimdi bu helalleşme? Yaraları kaşıyarak, öfkeleri kızıştırarak, kimlikleri çarpıştırarak karşılıklı ne güzel kazanıp gidiyorlardı." diye yazdı.

AKP sözcülerinin, CHP'nin başörtüsüyle barışmasını kendi tabanına şikayet ettiğini dile getiren Beki, "Kılıçdaroğlu, CHP’nin geçmişte açtığı yaraların sorumluluğunu alarak, hatalarını üstlenmekten kaçmayarak çıktı yola. Bu, CHP seçmeninin hiç öfkesi, yarası yok demek değil ki...

Demirtaş da iğneyi önce kendi tarafına batırarak başladı. HDP’nin de çatışmadan beslenenlerin ekmeğine yağ süren hatalar yaptığını kabul etti. Şiddet ve teröre karşı siyasetçilerin yeterince inisiyatif alamamasıyla yüzleşti. Kendi payına bu hataların sorumluluğunu üstlendi. Kırılıp incinenlerden özür dilemekten çekinmedi.

Bu, HDP seçmeninde de kırılıp incinenlerin varlığını inkar değil ki... Kavganın ekmeğini yiyenler işsiz ve güçsüz kalmasın diye millet, birbirinin gözünü mü oysun, bunu mu istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Demirtaş: Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum