Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Oğhan aynı programda buluştu

Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Oğhan, Radyo Sputnik’te (RS FM) bir araya geliyor. Her hafta pazartesi ve çarşamba akşamları, saat 19.00’dan sonra, dinleyicilerin karşısına çıkacak üç gazeteci, Türkiye radyoları içinde özgün bir formatta, gündeme dair en önemli konuları masaya yatıracak.

Türkiye’de haber radyosu olarak, benzersiz bir formatta yayın yapan RS FM, üç gazetecinin de bünyesine katılmasıyla, kadrosunu genişletmiş olacak.

RS FM, İstanbul’da 97.8, Ankara’da 96.2, İzmir’de 91.0, Bursa’da 101.4 ve Kocaeli’de 90.2 frekanslarından yayın yapıyor.