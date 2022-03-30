Akif Beki: İktidarın bir kanadını sancı tuttu, yüz Batı’ya dönsün istemiyorlar

Karar yazarı Akif Beki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Ankara ile Batı'yı yakınlaşmaya ittiğini söylerken, "NATO’yla nikah tazeleme, AB ve ABD’yle ilişkileri karşılıklı onarmak için bir imkan ve fırsat doğdu" dedi. Beki, NATO, AB ve ABD'yi sıkça eleşitren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye isim vermeden gönderme yaparak, "Fakat iktidarın bir kanadını sancı tuttu, yüz Batı’ya dönsün istemiyorlar" ifadesini kullandı.

Beki, yazısında şunları kaydetti:

"Kimler mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, NATO ve liderlerinden övgüyle bahsetmesi kimleri rahatsız ettiyse onlar. Hemen NATO karşıtlığını, AB nefretini, ABD düşmanlığını körüklemeye başlayanlara bakın, kim olduklarını çıkarırsınız.

Son 2 yıldır Erdoğan, ne zaman bir açılıma, Batı’yla ilişkileri tamire yönelse ittifak içinden önü kesiliyor. Demokrasiye, hukuka dönülmesinden, dönülürse rol ve etkinliklerini kaybetmekten korkuyor gibiler. Erdoğan, ekonomiyi iyileştirmek için AB reformlarından bahsediyor diyelim. Hemen tersinden çıkışlarla daha da uzaklaştıracak bir çerçeve ve sınır çiziyorlar.

AK Parti, onu bunu şeytanlaştırarak siyasetin alanını muhalefete daraltayım derken kendi tuzağına düştü, kendi kendini dar bir alana hapsetti. Bakalım çıkabilecek mi?"

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