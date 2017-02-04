Akif Beki: Hocacılık-Gülcülük hizipleşmesini üst akıl değil, sen örgütledin; Trump'çılığın da tutmadı!

Hürriyet yazarı Akif Beki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Müslüman ülkenin vizelerine kısıtlama getiren kararnameyi imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'a gösterdiği tepkilerle ilgili olarak isim vermeden "Hocacılıkla Gülcülük diye bir hizipleşmeyi, AK Parti’yi bölmek isteyen ‘üst akıl’ örgütlememiş. En Reisçi görünmek için sen ihtiyaç duymuşsun onları kapıştırma gösterisine" dedi. "Bahanen kalmadı, kayıplardasın birader" ifadesini kullanan Beki, "AB ile ABD güvenilmez, Rusya güvenilir ortak mı hâlâ. Kendinden haber ver biraz. Putinciliğin gibi çabuk çıktı foyası, bak Trump’çılığın da tutmadı vesselam" diye yazdı.

Ahmet Davutoğlu, "Bu hamlelerin, ABD’nin yeni yönetiminin Pentagon’a, IŞİD’e Irak ve Suriye’de ölümcül darbeyi vuracak bir plan hazırlaması talimatını verdiği bir zamanda gerçekleşmesi oldukça paradoksal, zira bu durum Müslümanların yasaklanmasını kurumsallaştırıyor. IŞİD’e bu kadar yanlış bir yasak kararından daha iyi bir hediye verilemezdi" demişti.

Abdullah Gül de "Seçim kampanyaları sırasında retorik temelde bir popülizm normal karşılanabilir ve tolere edilebilir. Ancak, Makamı üstlenmenin bedeli sorumlu bir şekilde ve ferasetle hareket etmektir" ifadesini kullanmıştı.

Akif Beki, "‘Gül’cülükten ‘Hoca’cılıktan ne haber" başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Bak, Abdullah Gül, Trump’tan sözünü esirgiyor mu?

Müslümanlara giriş yasağına Twitter’dan patladı, bunun teröristlere yarayacağını Trump’ın yüzüne çarpıyor.

Hani Amerikancıydı Gül... Hani emperyalizmin Reis’e karşı kullandığı bir ajandı... Trump tutulması yaşayan kardeş, demek ki neymiş?

Mesele Amerikancılık, anti-Amerikancılık değilmiş...

Ne diyor hoca?

Bak, Ahmet Davutoğlu da nalına mıhına vurmuyor mu?

Aljazeera Arapça’ya makale yazdı.

Obama’nın dış politika başarısızlıklarını madde madde sayıyor, nasıl bir hayal kırıklığı olduğunu bir bir sıralıyor.

Ardından ekliyor...

Evet, Obama beklentileri karşılamadı. Ama Trump da öyle bir başlangıç yaptı ki... IŞİD’e, Müslüman yasağından daha iyi bir hediye veremezdi...

Hoca ‘üst akıl’a çalışıyor, Obama’cı filan demiyor muydun?

Trump tutulmasına yakalanan kardeş, demek ki neymiş?

Mesele ‘üst akıl’ın maşalığı, Amerikan uşaklığı filan değilmiş.

Nerede duruyor AK Parti?

Bak, parti sözcüsü Yasin Aktay bile dayanamadı...

Trump’ın yaptığının düpedüz ırkçılık olduğunu söylemiyor mu?

ABD’de insan hakları dibe vurdu, iyileşecek diye beklerken daha da kötüleşti demiyor mu?

Trump karşıtı Amerikalıları görmekten sevinç duymuyor, direnişlerini alkışlamıyor, umut verici bulmuyor mu?

E hani Obama kötüydü... Erdoğan’sız AK Parti, Erdoğan’sız Türkiye projesi kovalıyordu... Trump’sa dosttu, onun antiteziydi...

E hani Obama’nın Reis’e garezi vardı, Müslüman düşmanıydı, Ortadoğu’ya bir hayrı yoktu... Trump gelince her şey düzelecekti...

E hani Trump sandıkta halk devrimi yapan bir demokrasi şampiyonuydu, seçkinci ‘üst akıl’ı alt eden bir kahramandı, yerleşik düzencilerle savaşıyordu...

E hani göstericiler çapulcu provokatörlerdi, milli iradeye saygıları yoktu, demokrasiyi içlerine sindiremiyorlardı, sandığı hazmedemeyen eski statükoculardı...

Ne oldu?

Reisçilik 'üst akıl'cılığın hayali kavgası

Hem Reis niye çıkışıyor bak Merkel’e?

Terörle İslam’ı yan yana getirdi, ‘İslamcı terörist’ demek cinayetvari bir yanlış diye...

E peki ‘İslamcı radikaller’ lafı düşüyor mu hiç Trump’la Putin’in ağzından? Teröristin ‘İslamcı’ olmayan bir türünü biliyorlar mı?

Demek ki mesele Obama’cılık Trump’çılık, NATO’culuk-Avrasyacılık, AB’cilik-Rusçuluk, Doğuculuk-Batıcılık, millicilik gayrimillicilik oynamak değilmiş.

Mesele Gülcülük-Hocacılık, Reis düşmanı ‘üst akıl’cılık da değilmiş.

Senin fitnenmiş hepsi.

Mesele insan haklarından, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olup olmamakmış.

Anladın mı kimin ne’ci olduğunu, neyi savunduğunu komitacılık meraklısı trol kardeşim.

Gerisi, aklı Trump tutulmasının etkilerinden kurtulamayan senin gibilerin göz boyaması, maksatlı uydurmasıymış.

Yalandanmış hizipler çatışması

Hocacılıkla Gülcülük diye bir hizipleşmeyi, AK Parti’yi bölmek isteyen ‘üst akıl’örgütlememiş...

En Reisçi görünmek için sen ihtiyaç duymuşsun onları kapıştırma gösterisine.

Bir kurguymuş, göstermelik bir kandırmaca, yol alana kadar milleti oyalamak için senaryosunu senin yazdığın bir tuluat...

Yalancının mumu gibi bak çöktü üst anlatın, cilan döküldü, anti-Amerikancılığın hikâye çıktı...

Reisçiyken birden Trump’perest göründün, Putin muhibbi oldun.

Trump karşıtı göstericilere Putin medyasının ağzıyla çamur atmaktan, Soros’un renkli devrim çocukları demekten başka ne sermaye kaldı elinde?

Artık bütün kötülükleri mal edeceğin, her tersliği üstüne yıkacağın, arkasına saklanarak ateş edeceğin bir ‘üst akıl’ mazereti de yok ortada.

Bahanen kalmadı, kayıplardasın birader...

AB ile ABD güvenilmez, Rusya güvenilir ortak mı hâlâ?

Kendinden haber ver biraz...

Putinciliğin gibi çabuk çıktı foyası, bak Trump’çılığın da tutmadı vesselam.