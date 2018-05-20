Akif Beki: Erdoğan ne söylüyor, bu çirkef tambura ne çalıyor

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı görevini de yürüten Karar yazarı Akif Beki, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin AKP kanadında yapılan yorumları eleştirdi.

"Ne diyor halbuki Erdoğan; seçim meydanı herkese açık, isteyen bu demokratik yarışa katılır. Ne diyor sözcüsü Kalın; Cumhurbaşkanı, karşılıklı saygı içinde yapıcı ve coşkulu bir kampanya dönemi diliyor" diyen Beki, dün (19 Mayıs 2018) "Erdoğan ne söylüyor, bu tambura ne çalıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Çirkef tambura, küfür kıyamet hangi telden çalıyor peki? Kaybederse o da Demirel gibi, Özal gibi gider demek, subliminal olarak Erdoğan’ı ölümle tehdit etmektir. Pes yani"