Akif Beki, Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: "Vatandaşlarımızı zarara soktuk" diyen duyuluyor mu?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybını değerlendirdiği yazısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Milletime sesleniyorum; bırakın doları moları. Paramıza dönelim. TL artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim" sözlerini anımsatarak, "Zaten doların saltanatı da bitiyordu, devri geçmişti, hükmü kalmamıştı, onların doları varsa bizim de Allah’ımız vardı, evvel Allah TL’nin ve yerel parayla ticarerin devri başlıyordu. Rusya ve Çin’le provalar bile yapılıyordu.

Hamdolsun bu da bir milattı, yeni bir çağ açılıyordu. Berat Albayrak, daha 24 Haziran 2020’de “TL’ye güvenen herkes kazanacak” müjdesi vermişti. Velakin TL’ye güvenenler, o gün bugündür kayıptan kayba koşuyor.

Sormuştum, aynı cümlelerle yine soruyorum... Umursayan, sorumluluğunu üstlenip özür dileyen var mı? “Yanılttığımız tüm vatandaşlarımızdan özür diliyoruz, hepsini zarara soktuk, milletimiz affetsin, olan oldu” diyen duyuluyor mu?" diye yazdı.

"TL'ye dönme çağrılarına güvenenlerin zararını kim karşılayacak peki?" sorusunu yönelten Beki, "Vatandaş, ”Biz kaybettik ama Türkiye kazandı, üretimimizin önü açıldı” diye sevinsin mi!

Albayrak, 2020’de bırakmadan 40 gün önce yeni hedefleri açıklarken ağız değiştirmişti. “Kur benim için hiç önemli değil, o tarafına hiç bakmıyorum. Kur meselesinden göreceksiniz, en kârlı çıkan biz olacağız” demeye başlamıştı. 29 Eylül’dü.

Ekimde dolar, 2022 için koyduğu 7,88 lira hedefini aşarak 2023’teki 8,02 lira hedefini yakaladı. Bugünleri dünün tatlı hayalleri doğurdu, ektiği tohumlar acı meyvesini veriyor." ifadelerini kullandı.

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