Akif Beki: Diyanet Reisi bunu yaparsa cami imamı neler yapmaz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir dönem danışmanlığı görevini de üstlenen Karar yazarı Akif Beki, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hoca’nın ‘Millet Kıraathaneleri’ projesini parlatma girişimi, Erdoğan’ın adaylığına seçim desteği atmaktır" dedi.

"Erbaş Hoca’nın, bayram günü kıraathane ziyaretiyle ne değişecek? 'Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli müesseselerindendir. Her ilçemize bir kıraathaneyle yaygınlaştırılması çok faydalı bir hizmettir, çok sevaptır. Zaten Kuran’ın ilk ayeti de ‘oku’dur. Kıraathaneler bu emrin yerine getirilmesi için hazırlanan mekanlardır' deyince mi ikna olacak ahali?" diyen Beki, "Diyanet Reisi de kampanyada yer alırsa" başlığıyla yayımlanan (20 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Yoksa şunu mu soracak: Bir seçim vaadini Allah’ın emri, dinin gereği olarak övmek; dini faaliyet midir, siyasi faaliyet mi? İman hizmeti midir, kampanya hizmeti mi? Son soru; Diyanet Reisi bunu yaparsa cami imamı neler yapmaz?"