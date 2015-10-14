Akif Beki: Davutoğlu'nu ikidir yanıltan kim, bunu korkmadan nasıl yapıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Hürriyet yazarı Akif Beki, "Başbakan'ı, ikidir yanıltan kim?" diye sordu. Beki, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a yapılan silahlı saldırının failleri yakalandı" sözlerinin yetkililer tarafından teyit edilememesine ilişkin olarak, "Soruşturmada ya milim ilerleme sağlanamadı ya da soruşturmayı yürütenler bir demokraside yaşadığımızı unutup kendilerini Başbakan'a karşı dürüstlüğe mecbur, kamuoyuna karşı sorumlu hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

"Gazeteci arkadaşlarımız emniyetin, savcılığın, valiliğin kapısını aşındırıyor. Başbakan'ın verdiği bilgiyi teyit edecek bir soruşturma kırıntısına ulaşabilmek için. Ama kapılar duvar olup yüzlerine kapanıyor" diyen Beki'nin Hürriyet'te "Başbakan'ı kim yanıltıyor?" başlığıyla yayımlanan (14 Ekim 2015) yazısı şöyle:

2 Ekim'de çıktığı bir televizyon yayınında, Murat Sancak'ın aracını kurşunlayanların yakalandığını söylemişti. Dili sürçtü sanıp üstünde durmamıştım.

Fakat Başbakan, aynı şeyi Kılıçdaroğlu'na da söyleyince iş ciddiye bindi. Bunun bir dil sürçmesinden kaynaklanmadığı kesinleşti.

Demek ki birileri kendisine, 'yakaladık ettik, canına okuyoruz efendim' diyor. Ne aslı var ne astarı oysa, hikâye.

Soruşturmada ya milim ilerleme sağlanamadı. Ya da soruşturmayı yürütenler bir demokraside yaşadığımızı unutup kendilerini Başbakan'a karşı dürüstlüğe mecbur, kamuoyuna karşı sorumlu hissetmiyor. Soruları sessizce geçiştirerek, karartma uygulayarak, dışarıya belli etmeden kendi aralarında hallediyorlar işi.

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Dünkü Hürriyet'te haberi görmüşsünüzdür. Arkadaşlarımız emniyetin, savcılığın, valiliğin kapısını aşındırıyor. Başbakan'ın verdiği bilgiyi teyit edecek bir soruşturma kırıntısına ulaşabilmek için. Ama kapılar duvar olup yüzlerine kapanıyor. En fazla öğrenebildikleri şu; Star Medya Grup Başkanı Murat Sancak'a saldırının faili olarak yakalanmış kimse yok polisin elinde. Bu bilgiyi ne emniyet müdürlüğü doğruluyor ne ilgili savcılık.



Kısacası, Başbakan Davutoğlu'na göz göre göre yanlış bilgi veriliyor. Peki Başbakan'ı, ikidir yanıltan kim? Ve bunu korkmadan, çekinmeden nasıl yapıyor? Gerçeği Başbakan'dan niye kaçırıyor, neyi saklıyor, daha ne kadar saklayabileceğini düşünüyor? Bir suç dosyasını yalan dolanla manipüle etmenin başa açabileceği dertleri geçmiş örneklerden de mi görmüyor?

Arapsaçına döndü bu oyalamaca ama bakalım altından ne çıkacak.

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