Akif Beki: Çölaşangillerden Marankigillere doksandan gol pası ancak böyle verilirdi

Karar yazarı Akif Beki, Tansel Çölaşan'ın genel başkan olduğu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin "Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarırız" diyen Ahmet Maranki'ye "doksandan gol pası" verdiğini söyledi.

ADD, 27 Mayıs'ın yıldönümünde Twitter'dan bir mesaj paylaymış. Hükümet kanadından mesaja tepki gelmişti.

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Beki'nin "ADD'nin Maranki'den tek farkı" başlığıyla (29 Mayıs 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Ukala dümbelekleri savaş tamtamları çalarak Twitter’ı sallamasa, ruhum bile duymayacaktı. Meğer Atatürkçü Düşünce Derneği, 27 Mayıs darbesinin yıldönümü şerefine coşkulu mesajlar patlatmış. Havai fişek tadında şeyler...

Ortalık şenlenmese kim fark edecekti bu kafanın hala hayatta olduğunu? Kimin haberi olacaktı ADD’nin varlığından?

Unutulmaya yüz tutmuş bir kafanın ‘ben de varım’ diye kendini hatırlatma çabasından başka kıymet-i harbiyesi yok. Ama karşıda kullanacak açık arayanların dikkatini çekmeyi başardılar.

27 Mayıs’ın yıldönümünü hürriyet bayramı olarak kutlamak, Tansel Çölaşan başkanlığındaki bir ADD’den başka kimin aklına gelirdi ki zaten?

Çölaşangillerden Marankigillere doksandan gol pası ancak böyle verilirdi, üstüne tanımam.

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