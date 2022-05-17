Akif Beki: Cem Yılmaz'ın yaptığı şey, eski sinemanın belden aşağı, argo ve maço klişeleriyle kafa bulmak

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayına giren dizisi Erşan Kuneri'yi belden aşağı, argo ve maço bulanlar olduğunu belirterek, "Oysa yaptığı şey, eski sinemanın belden aşağı, argo ve maço klişeleriyle kafa bulmak zaten. Bu kısmını çok da iyi başarıyor. Ucuzluk, kabalık ve ergenliği göstermeden Yeşilçam şablonlarının ucuzluğunu, kabalığını ve ergenliğini nasıl sergileyip yerecekti ki! Bunu abartarak yapmadan bir de nasıl güldürecekti!" diye yazdı.

Kaba ve saçma görünenin altında, ironi aktığını kaybeden Beki, "Sadece eski sinemanın ödüllü ustalarına değil, sivri dilini günümüz sinemacılarına da uzatıyor. Mahsun Kırmızıgül’den Nuri Bilge Ceylan’a, dokundurmadığı yok gibi. Sanki Yılmaz Erdoğan dahi nasibini alıyor iğnelemelerinden.

İsim, kostüm seçimlerinde bile boş yok, çağrışımları zengin ve yaramazca. Evet muzırlıkları var ama bana eğlenceli ve muzip de geldi, ne bileyim" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...