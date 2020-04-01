Akif Beki: 'Biz bize yeteriz’e sığınmak, kutuplaştırma siyasetinin de iflas ilanıdır

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle açıkladığı 'Biz Bize Yeteriz' adlı yardım kampanyasına ilişkin olarak, "Biz bize yeteriz’e sığınmak, kutuplaştırma siyasetinin de iflas ilanıdır. Üst perdeden meydan okumalarla birlikte o da çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

Akif Beki, Türkiye'nin bazı ülkelere yardım göndermesine ilişkin olarak da, "Bizim aşımız, ilacımız var mı, yok mu ona bakalım. Ondan perişan, bundan bin beter olmamak yeterince iyi olduğumuzu gösterir mi?" ifadelerini kullandı.

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