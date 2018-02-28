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Akif Beki: Bir bardak suda koparılan bu gürültü, Erdoğan'ın da canına tak etmiş olmalı

"Troller Erdoğan'a rağmen Erdoğancılık yapmaya kalkıştı"

28 Şubat 2018 19:51

Karar yazarı Akif Beki, hafta sonu yaptığı konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'istifa edecek' iddiasını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaları yazdı.

Cumhurbakanı Erdoğan'ın ilk kez  ‘trol ahlaksızlıkları’ndan bu denli yakındığını ve "‘ahlaksız’ dediği bu troller, iktidar trollerinin ta kendisi" olduğunu söyleyen Beki, "Bu iktidar trolleri, söylentinin daha s’si çıkar çıkmaz kendi aralarında ikiye bölündüler. Süleyman Soylu kalsın mı gitsin mi diye, birbirlerine bir girdiler ki pir girdiler" dedi.

Soyluculuk yapanların  ‘üst irade’yi sorgulayıp karşı gelmekle, itaatsizlikle, fitne çıkarmakla, ikilik oluşturmakla, milletin birliğiyle ümmetin bütünlüğünü bozmakla, makam-mevki ve menfaat peşinde koşmakla, hainlikle vesair suçlandığını yazan Beki, trollerin, Erdoğan’a rağmen Erdoğancılık yapmaya kalkıştığını söyledi. 

Beki,  "Bir bardak suda koparılan bu gürültü, bu kızılca kıyamet, sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da canına tak etmiş olmalı" diye yazdı.

 

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Akif BekiCumhurbaşkanı ErdoğanSüleyman Soyluistifa iddiasıtrol

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