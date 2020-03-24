Akif Beki: Baştan tutuksuz yargılanması gerekenler, düzenleme bile beklenmeden hemen bırakılmalı

Karar yazarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, AKP'nin TBMM'ye getirdiği yeni infaz paketini değerlendirdiği yazısında, "Zaten baştan tutuksuz yargılanması gerekenler, hiç içeride olmaması icap edenler, düzenleme bile beklenmeden hemen bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Akif Beki, cezaevlerindeki 200 bin mahkûmun 10 ayrı suçtan yattığını belirterek, "Ama kim infaz indiriminden yararlanamamalı denince, en son bile akla gelmiyor bu sınıftakiler." diye yazdı.

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