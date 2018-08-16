Akif Beki: Bakan Albayrak çok haklı fakat...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığı da yapan Karar yazarı Akif Beki, Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dolara güven" konusunda çok haklı olduğunu söyledi.

"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, güvenilirliğini kaybeden ilk şeyi açıkladı, dolar" diyen Beki, "Güvenilirliğini kaybedenler listesinin ikinci sırasında gelenlere de bir bakmayalım mı?" diye sorarak bugünkü (16 Ağustos 2018) yazısında şunları kaydetti:

Çünkü namlusu her an sana da dönebilir, ne zaman arkadan vuracağı belli olmaz, muhannetin elinde ne gün patlayacağı belli olmayan bir dayatma silahı.

Sırtını dönemeyeceğine sarılıp yatabilir mi piyasalar?

Babamızın parası gibi sonuna kadar sadakat beklenebilir miydi zaten, el parasının ipiyle kuyuya inilebilir miydi, aşırı dolarizasyon tehlikesine karşı onca uyarıya niye kulak asılmadı, borç paraya hesapsız itimat ayağa dolanmaz mı, açılırken yaslandığınız alacaklı günün birinde kapıya teklifsiz bir tahsilat şımarıklığıyla dayanmaz mı derseniz, o ayrı...

Bakan’ın kastı şu; dolardan dost olmaz, sağı solu belli değil, hangi kavşakta ihanet edeceğinden bir daha asla emin olamayız.

Güven bir kere bitti mi geri gelmez, kaybettiğiniz parayı yerine koyarsınız ama güven kaybının telafisi, tazmini yok, çok haklı...

Fakat musibetten alınacak derslere geçtik madem, güvenilirliğini kaybedenler listesinin ikinci sırasında gelenlere de bir bakmayalım mı?

Dolar ve yaptırım depremi, kurla birlikte klişe ve terane portföyümüzü de sert salladı, fena dağıttı, acayip alt üst etti, bir uçtan öbürüne sarsıp savuruyor.

İyi adamlarla kötü adamlar, bu dalgalı ortamda borsa endeksinden daha hızlı yer değiştiriyor.

İnenler çıkanlara bakın, tam alabora...

Halk kahramanı denen, laf söyletilmeyen, toz kondurulmayan, Amerikan derin devletiyle savaşan, kurulu düzene kafa tutan, güya kendi rejiminin 28 Şubatıyla karşı karşıya, demokrasi ve özgürlükler şampiyonu, dünyayı küresel haydutluktan kurtarması beklenen kişi, AB’yi adam edecek aday, alttakilerin değişim umudu ‘Trump reis’ efsanesi kafa üstü çakıldı, baş aşağı inişte.

Trump’ın korsanlıklarına direnişin sembolü, küresel haydutluğa karşı koymada demir atılacak partner, stratejik çıpa, güvenilir ortak, değeri bilinmeyen kötü gün dostu ‘Merkel melike’ yeni fırlatılmış füze gibi yükseliyor.

Kötülüğümüzü isteyen, altımızı oyan Merkel imajı demode. Gelişmemizi, büyümemizi destekleyen can simidi Merkel vizyonda.

Gemimizi batırmaya çalışan Trump batışta, yüzdürmeye yardım eden Merkel pupa yelken çıkıyor.

Dün metelik verilmezdi, kararları outtu, bugün Avrupa Parlamentosu kapı gibi sağlam dost. Dün makbul olan Amerikan kongresi bugün yere batasıca.

Dolar acından ölsün, Euro yükselirse yükselsin.

Apple yiyecek ekmek bulamasın, Fransız markası banker çok yaşasın.

Ambargonun, yaptırımın, kuşatmanın canı çıksın. Ticari boykota can feda.

Kaybedenler kulübü AB itibar kazanıyor, Evanjelik Hristiyan kulübü ABD prestij kaybediyor.

Eski ayarsız klişeler dolar ateşinde eritildi, alın size dolaşıma sokulan yeni basmakalıp ölçüsüzlükler...

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Her şey inip çıkıyor, yükselip düşüyor ama teranecilerin ayarsızlık düzeni de yanıltıcı jenerik satma alışkanlığı da değişmiyor. Ölçüsüz perestiş edecekleri bir kapı buluyorlar.

Fiyatta istikrar yakalarsınız, fakat bu goygoycularla ölçü ve itidalde istikrarı tutturmak zor.

Dolar kaybetti, kredibilitesi gözümüzde beş paralık oldu da bunlar hiç mi itibar kaybetmedi, hiç mi prestij kaybına uğramadı arkadaş?