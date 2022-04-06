Akif Beki: Akaryakıttaki fiyat artışları, fahiş ve kamu yararına aykırı gelmiyor iktidara

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım zammını iptal eden UKOME'nin "Kamu yararına aykırı olarak, yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir" gerekçesini değerlendirdiği yazısında, "Duydunuz mu! Yüzde 50 zam, fahiş ve kamu yararına aykırı bir oran olduğu için reddedilmiş. Bakanlık; metro, metrobüs ve vapur ücretlerine geçen yıl yapılan artışları da hatırlatıyor. Üstüne şimdi bir de yüzde 50 zammı, insafsızca görüyor.

Benzinle mazotun litresi, sadece son 3 ayda yüzde 100 zamlanmamış; 10 liralardan 20 lira üstüne çıkmamış gibi. Akaryakıttaki fiyat artışları, fahiş ve kamu yararına aykırı gelmiyor iktidara. Çünkü küresel artışların yansıması onlar. Son 3 aylık doğal gaz zammı, evlerde yüzde 60, sanayide yüzde 100.

Elektrikte oran, yüzde 127’leri buldu. Hiçbiri fahiş ve kamu yararına aykırı değildi.

Çünkü doğal gazı BOTAŞ, elektriği ise EPDK duyurdu ve ikisini de kimse yapmadı, küresel enerji piyasalarının zorunlu yansımasıydı. Ama BOTAŞ’la EPDK’nın yansıttığını, İBB yansıtamıyor" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nu din düşmanı göstermek istendiğinin altını çizen Beki, "Bu Ramazan, İstanbul Büyükşehir etkinlik düzenlemeye kalkınca, Sultanahmet yine sakıncalı oldu. İBB’ye, stant ve çadır kurdurulmadı. Kurdurmayanları, kimse din düşmanı olarak suçlamadı. Çünkü kültürel varlıkların muhafazası bakımından o meydan, bu tür etkinliklere uygun değildi.

İmamoğlu, dün Sultanahmet’te kitap fuarı açtırmadığında da din düşmanlığındandı, bugün orada Ramazan fuarı açmak istediğinde de... Ayrıca yapmaya kalkıştığı zamlar da fahiş ve kamu yararına aykırı. Ve bu, belediyeyi kimin yönettiğinden bağımsız bir gerçek. Dini, ahlaki ve demokratik siyasi duruşun gereği" diye yazdı.

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