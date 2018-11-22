Akif Beki: AİHM'i bırak stratejiye bak: Bu seçimde taşlanacak şeytan bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski Eş Başkanı ve HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bizi bağlamaz' dedi. Karar yazarı Akif Beki, Erdoğan'ın 'bizi bağlamaz' çıkışının yerel seçim zemininde tartışılması gerektiğini işaret ederek, "Şimdi iç rahatlığıyla, bu seçimde taşlanacak şeytanın bulunduğu söylenebilecek. Siyaset vatandaşa, 'AİHM mi, benim adaylarım mı, seçiminizi yapın' diye sorabilecek örtülü olarak" diye yazdı.

Akif Beki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşünce özgürlüğü ve seçilme hakkının engellendiği gerekçesiyle üç kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gittiğini aktardı. Beki, Erdoğan'ın AİHM'e başvurmasının bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi olduğunu, hukuk dışı yollarla önünün kesildiğini zihinlere kazırcasına vurguladığını savundu.

"Kime karşı oy kullanmaya çağrılacak bu durumda vatandaş?"

Öte yandan AİHM'in HDP eski Eş Başkanı ve HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararına Erdoğan'ın 'Bizi bağlamaz' dediğini hatırlatan Beki, "Cumhurbaşkanı'na şimdi bunu hatırlatıyorlar, kendi demokratik mücadele geçmişini. Cumhurbaşkanı hukuki değil siyasi olarak ele alıyor meseleyi. Geçmişini unuttuğunu ve tutarsızlığa düştüğünü zannedenlerin kaçırdığı bu. Kime karşı oy kullanmaya çağrılacak bu durumda vatandaş? Sandığa atılacak oylarla çatlatılacak, patlatılacak düşman kadrosu tam boşalmışken imdada yetişen hızır, AİHM olamaz mı!...

Çıkışı doğru zeminde tartışalım

Uluslararası mahkeme, münhal 'dış güç' kadrosunu bir anda dolduruverdi. Şimdi iç rahatlığıyla, bu seçimde taşlanacak şeytanın bulunduğu söylenebilecek. Vatandaşın huzur-u kalple sandığa gidip bu AİHM hadsizine haddini bildirmesi istenebilecek. Ülkemizin bekasına kasteden bu tehdide en güzel cevabı sandıkta vermek üzere, kızıştırılabilecek millet. Erdoğan'ın 'bizi bağlamaz' çıkışını doğru zeminde tartışalım o yüzden. Vatandaşın önüne iki seçenek koyabilecek siyaset. Ve 'AİHM mi, benim adaylarım mı, seçiminizi yapın' diye sorabilecek örtülü olarak. Geçmişi hatırlatanların atladığı popülizm şu; bu zıtlaşmada tarafını seçecekse, kim seçer AİHM'i?

Akif Beki'nin "AİHM’i bırak stratejiye bak" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz