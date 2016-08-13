Akıbeti 79 gündür bilinmeyen Hurşit Külter’in kardeşi: Babaannemin son isteği torununu görmekti

Şırnak’ta 27 Mayıs Cuma günü gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl yöneticisi Hurşit Külter’in akıbeti tüm çabalara karşın açıklığa kavuşturulamadı. Külter’in 30 ve 27 yaşlarındaki kardeşleri Şeyhmus ve Sabri Külter’in abileri için yaptıkları başvuru ve girişimlerden de bugüne kadar sonuç alınamadı. Külter’in kardeşi Sabri Külter, cenazeleri teşhis için gittikleri Şırnak!ta hakarete maruz kaldıklarını söyledi. Şırnak'ta 2.5 ay önce gözaltına alınan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hurşit Külter'in ailesinin çaldığı tüm kapılar karşılarında duvar oldu. "Abimin bir karıncaya bile zararı yoktu" diyen Sabri Külter "Hurşit Külter'in bulunması için herkesten destek bekliyoruz" dedi. Külter, “Babaannemin son isteği torununu görmekti” diye konuştu.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Hurşit Külter’in 27 yaşındaki kardeşi Sabri Külter, abisinin sonunun öldürülen Hacı Birlik gibi olmaması için Türkiye’nin bütün demokratik güçlerini Hurşit Külter’in akıbetini sormaya devam etmeleri çağrısında bulundu. 2,5 aydır abisinin akıbeti hakkında bir bilgi edinemediklerini vurgulayan Sabri Külter, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“Başvurabileceğimiz bütün kurumlara başvurduk ama bize herhangi bir bilgi verilmedi. Abim bize mesaj attıktan sonra bir daha haber alamadık. Üzüntüden kaç aydır evimizde doğru dürüst yemek pişirilmiyor. Abimin bir karıncaya bile zararı yoktu. Küçücük çocuklara dost gibi davranırdı. Bu yaşına kadar hiç kimse abimden küçücük bir zarar görmedi. Şırnak’ta öldürülen Hacı Birlik ve abim birbirlerini çok severdi. Birlik öldürüldükten sonra abimin de psikolojisi bozuldu. İçine kapandı. Abimin kaderinin arkadaşı gibi olmaması için herkesten elini taşın altına koymasını istiyorum.”

“Babaannemin son isteği torununu görmekti”

Torununun kaybolduğunu kızından duyan 60 yaşındaki babaanne, 1 ay sonra hayatını kaybetmişti. Külter, babaannesi hayatını kaybetmeden önce son isteğinin torununu görmek istediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Biz babaanneme üzülmesin diye Hurşit’in kaybolduğunu söylemedik. Kendisi ‘Hurşit neden artık eve gelmiyor’ dedi. Biz de babaanneme durumu anlattık. Olayı duyduktan sonra her gün torununun yolunu gözledi. Aradan 1 ay geçtikten sonra hastalandı. Babaannem Hurşit’in eve geldiğini göremeden hayatını kaybetti.”

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