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Spor

Akhisarspor'un özel misafirleri

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, bugün Akhisar'daki son antrenmanında özel konuklarını ağırladı

13 Ekim 2017 18:29

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de pazar günü deplasmanda Trabzonspor\'la karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, bugün Akhisar\'daki son antrenmanında özel konuklarını ağırladı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde yapılan sabah idmanı öncesi yeşil-siyahlı takımı Akhisar Down Sendromu Derneği ziyaret etti. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, özel misafirlerle yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Akhisar Down Sendromu Derneği Başkanı Neşe Çalışkan, teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti.
Öte yandan 13 puanlı Akhisarspor, bu hafta 9 puanlı Trabzonspor\'la Süper Lig\'de 11\'inci kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar Akhisar temsilcisi 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzon ekibi 3 defa kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında 13 Mart 2017\'de Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan son müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Trabzon\'daki son randevu ise golsüz sona erdi. Akhisarspor\'un kadrosunda eksik bulunmuyor.

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