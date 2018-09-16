Akhisarspor'un kabus sezonu

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de son yıllardaki çıkışıyla tüm futbolseverlerin alkışını alan Akhisarspor, Türkiye Kupası ve Süper Kupa\'yı tarihinde ilk kez kazanıp, Avrupa hedefine ulaştıktan sonra yeni sezona kabusla başladı.

Ligdeki 7\'nci yılında en kötü sezon başlangıcını yapan yeşil-siyahlılar, 5 haftadır düşme hattından kurtulamadı. Son olarak Afyon\'da oynadığı Ankaragücü maçından 1-0\'lık mağlubiyetle dönen Manisa temsilcisi, 5 haftada galibiyetle ulaşamadı. Ligde ilk kez 5 maçı 2 puanla geçen Akhisar, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle dibe demir attı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda 20 Eylül Perşembe günü Rus ekibi Krasnodar\'ı ağırlayacağı tarihinin ilk Avrupa sınavı öncesi demoralize olan Akhisarspor, ligde 23 Eylül Pazar günü yine evinde Galatasaray\'la karşılaşacak. Bir an önce çıkış yakalayıp kabustan uyanmak isteyen yeşil-siyahlılarda sezon başında Okan Buruk\'un yerine gelen Boşnak teknik direktör Safet Susic, Ankaragücü deplasmanı sonrası erken gol yemekten yakındı. Susic, \"Bu tip maçlarda erken gol yerseniz her şey değişiyor. Rakip golü erken atıp geriye çekildi\" dedi.

