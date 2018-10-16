Akhisarspor'dan ekonomiye destek

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) -

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın geçen hafta açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı\'na bir destek de Spor Toto Süper Lig\'deki Akhisarspor\'dan geldi.

Yeşil-siyahlılar, Türkiye çapında çığ gibi büyüyen kampanyaya yıl sonuna kadar satılacak maç biletlerinde yüzde 15 indirim yaparak katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'ne (TOBB) bağlı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (ATSO) teklifi üzerine Akhisarspor da kampanyaya katıldı. Akhisar\'da bu programa ilk desteğin Akhisarspor\'dan geldiğine işaret eden ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, \"Türkiye çapında başlatılan kampanyaya Akhisar\'da da katılım çığ gibi büyüyor. Akhisarspor bu işe öncülük etmek istedi. İlk ziyaretimizi onlara yaptık. Bundan sonra yıl sonuna kadarki maç bileti satışlarında yüzde 15\'lik bir iskonto uygulayacaklar\" dedi.

Yıl sonuna kadar satılacak tüm biletlerde bu indirimi yapacaklarına vurgu yapan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ise \"Bakan Albayrak, kampanyayı açıkladığında asgarisinin yüzde 10 olduğunu söyledi, azamisi ise işletmelere, bizim gibi müesseselere kalmış. Biz de Akhisarspor olarak yüzde 15 indirim kararı aldık. İnşallah bunun ekonomik olarak çok büyük katkısı olacak. Psikolojik olarak da insanlara bir motivasyon olacak. İnşallah bu darboğazdan çok yakında hep beraber millet olarak çıkacağız\" diye konuştu.

Kampanya çerçevesinde kulübe yapılan ziyarete katılan ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisarspor\'un Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde Başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Cihat Arslan tarafından karşılandı.

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