Akhisarspor golü unuttu

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Göztepe\'ye 2-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son 3 haftada gol atmayı başaramadı.

Son olarak Medipol Başakşehir ağlarını sarsan yeşil-siyahlılar, üst üste oynadığı Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Alanyaspor\'a 4-0, Göztepe\'ye de 2-0 yenilen Akhisarspor, Beşiktaş\'la ise deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, Olcan\'ın sakatlığının, Henrique\'nin de cezalı oluşunun hücum hattını olumsuz etkilediğini söyledi.

Göztepe maçında da rakibe gole kadar pozisyon vermediklerini anlatan Buruk \"Göztepe\'nin ilk yarıda pozisyonu yoktu. İkinci devrede rakibimizden daha iyi oynamaya başlamıştık ki, duran toptan gol yedik. Bu sezon ilk kez duran toptan ağlarımız havalandı. Ardından maçı çeviremedik. Oyun çok kilitlendi\" diye konuştu. Mutlaka çıkışa geçeceklerini ifade eden Buruk, \"Gelecek hafta evimizde Evkur Yeni Malatyaspor\'la karşılaşacağız. Mutlaka kazanıp, yeniden tırmanışa geçeceğiz. Taraftarımız bizi desteklemeyi sürdürsün\" dedi.



