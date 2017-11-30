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Spor

Akhisarspor gece başka gündüz başka

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 2-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, gece ve gündüz karşılaşmalarında çok farklı performans sergiledi

30 Kasım 2017 14:30

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de geçen hafta deplasmanda Göztepe\'ye 2-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, gece ve gündüz karşılaşmalarında çok farklı performans sergiledi.
Yeşil-siyahlılar bu sezon gece oynadığı müsabakalarda 14 puanı hanesine yazdırırken, gündüz ise 14 puan kaybetti. Gece oynadığı Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarını kazanan Akhisarspor, Antalyaspor ve Beşiktaş\'la ise berabere kaldı. Gündüz ise Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe\'ye kaybeden Ege temsilcisi, Gençlerbirliği ile de yenişemedi.
Yeşil-siyahlılar ilk yarının bitimine 4 hafta kala Evkur Yeni Malatyaspor ve Kayserispor ile gündüz, Galatasaray ve Osmanlıspor\'la da gece kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularının gece maçlarına daha iyi konsantre olduğunu söyledi. Buruk, \"Özellikle iç sahadaki gece karşılaşmalarından çok iyi sonuçlar aldık. Ben gündüz oynama taraftarı değilim\" dedi. Buruk, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından mutlak galibiyet beklediklerini vurgulayarak, \"Bu maç da Cumartesi günü saat 14.00\'te başlayacak. Ligde 5 haftadır kazanamıyoruz. Şartlar ne olursa olsun Yeni Malatyaspor\'u yenmeliyiz. Yeterince kayıp yaşadık, artık çıkışa geçeceğiz\" diye konuştu. 

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