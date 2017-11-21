Akhisarspor, deplasmanda kazanmak istiyor

AKHİSAR, (DHA) - SÜPER Lig\'de sezona iyi başladıktan sonra 4 haftadır galibiyete hasret kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü Göztepe deplasmanında hem zincir kırmaya hem de dış sahalardaki istikrarsız grafiğini tersine çevirmeye çalışacak. Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon çıktığı 6 deplasman maçında yalnız 1 galibiyet elde etti. Deplasmanda sadece Trabzonspor\'u 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Manisa temsilcisi, diğer 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Akhisar\'ın iç sahada ise 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Ege derbisi öncesi Süper Lig\'de iki takım da son 4 maçı 2\'şer puanla geçti. Akhisar ve Göztepe, puan tablosunda 18\'er puanla birbirlerini takip ediyor.