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Spor

Akhisarspor Başkanı Eryüksel: "Karar güvenlik nedeniyle alındı"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası finalinde perşembe günü Diyarbakır Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, taraftarların kendilerine yapılan bilet uygulamasına çifte standart ger

08 Mayıs 2018 15:19

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde perşembe günü Diyarbakır Stadı\'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, taraftarların kendilerine yapılan bilet uygulamasına çifte standart gerekçesiyle tepki gösterip maça gitmeme kararı alması üzerine açıklama yaptı. 
Fenerbahçe\'ye daha fazla kontenjan verildiğini ifade eden Eryüksel, \"Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Riva\'da kupa toplantısı gerçekleştirildi. Güvenlik nedeniyle bize 7 bin kişilik, Fenerbahçe taraftarına ise daha fazla yer ayrıldı. Bu karar güvenlik gerekçesiyle alındığı için bir şey söyleyemeyiz. Ancak bu bizim kulübün tercihi değildi\" dedi. 
Yeşil-siyahlı taraftarların kararını değerlendiren Eryüksel, \"Taraftarımızın final karşılaşmasında bize sahip çıkacağına inanıyoruz. Maça gelen gelir. Gelmek isteyenleri Diyarbakır\'a götürürüz. Gelmek istemeyenler için bir şey söyleyemem\" diye konuştu.
 

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