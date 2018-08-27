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Spor

Akhisarspor bağrağı yine Boğaz'da

AKHİSAR, (DHA) Galatasaray'ı 5 Ağustos'ta Konya'da oynanan Süper Kupa finalinde seri penaltılar sonucu mağlup ederek tarihi bir başarı daha elde eden Akhisarspor'un bayrağı bir kez daha 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

27 Ağustos 2018 15:47

AKHİSAR, (DHA)

Galatasaray\'ı 5 Ağustos\'ta Konya\'da oynanan Süper Kupa finalinde seri penaltılar sonucu mağlup ederek tarihi bir başarı daha elde eden Akhisarspor\'un bayrağı bir kez daha 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne asıldı. 
Geçen sezon 10 Mayıs\'ta Fenerbahçe\'yi yenerek Türkiye Kupası\'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren ve yine bayrağı boğazda dalgalanan yeşil-siyahlılar, aynı gururu bir kez daha yaşadı. Dev Akhisarspor bayrağının 1 hafta boyunca köprüde dalgalanacağı açıklandı. 

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