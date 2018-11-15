Akhisarspor Arslan'la kükremeye başladı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de son olarak Antalyaspor\'u deplasmanda 2-1 yenip aylar sonra düşme potasından kurtulan Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan\'la son 3 haftada büyük çıkış yakaladı.

Ligin 7\'nci haftasında dümene geçen Arslan, yeşil-siyahlılarla çıktığı ilk 3 maçta Aytemiz Alanyaspor\'a 2-1, Trabzonspor\'a 3-1 ve Kasımpaşa\'ya 5-1 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda da istediği sonuçları alamayan deneyimli teknik adam, Standard Liege ve Sevilla sınavlarından puansız ayrıldı. Cihat Arslan\'ın Akhisarspor\'u 10\'uncu haftadan itibaren toparlanma sürecine girdi. Ege derbisinde evinde Göztepe\'yi tek golle geçen Akhisarspor, Erzurumspor\'la 1-1 berabere kalıp Antalya deplasmanından zaferle döndü.

Son 3 haftada hanesine 7 puan yazdıran Akhisarspor 12 puana ulaşıp averajla da olsa tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Birçok sakat ve cezalı oyuncusuna rağmen istediği sonuçları almaya başlayan Cihat Arslan\'ın yüzü gülmeye başladı.

Milli araya oldukça moralli girdiklerini ifade eden Arslan, \"Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Önümüzde çok önemli bir Bursaspor maçı var. Ayrıca Avrupa\'da da maçlarımız olacak. Her zaman umutluyuz ve çok çalışacağız. Sakatlarımızın aramıza dönmesiyle rotasyonumuz artacak. Ligin son 5 haftasında zorlu müsabakalarımnız olacak. Motivasyonumuz ve güvenimiz yüksek. Camiamızı mutlu etmeyi sürdüreceğiz\" yorumunu yaptı.