Akhisarspor 3-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak maç, ATV'den naklen yayınlanacak ve maçı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Bu sezon ligde zorlu rakibini 2 maçta da yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Diyarbakır'da oynanacak müsabakada Fenerbahçe'yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım oldu.

Kupada bu yıl namağlup şekilde finale kadar gelen Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıllık kupa hasreti sürüyor. Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayan sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı. Sarı Lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçı da kaybetmemişti. Ayrıca Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Maçtan notlar:

Karşılıklı pozisyonların yaşandığı karşılaşmada ilk yarım saatlik bölümde gol sesi çıkmadı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da Lopes, maçın 32. dakikasında muhteşem bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Akhisarspor devreyi Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda baskılarını artıran Fenerbahçe 56. dakikada Fernandao ile beraberlik golünü buldu.

Akhisarspor, Fenerbahçe'nin baskılı oynadığı dakikalarda Sissoko ile tekrar öne geçti. Akhisarspor 69. dakikada tekrar öne geçti.

Akhisarspor, farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Barbosa attığı şık golle takımının 3. golünü kaydetti.

Fenerbahçe, maçı bırakmıyor. Sarı-lacivertliler 85. dakikada skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Diyarbakır Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20:30



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman