Akhisar'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a stad açılışı daveti

Barış GEZİCİ/Akhisar, (DHA)- SÜPER Lig’de mücadele veren Teleset Mobilya Akhisarspor, 8’inci haftada konuk olacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde günde çift idman ile sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar sabah idmanında kuvvet ve ağırlık çalışması yaparken akşam idmanında ise çift kale maç ve taktik çalışması yapıyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel sabah idmanını ziyaret ederek teknik ekipten 7 haftalık rapor da aldığı bildirildi. Ligin ilk 7 haftasında 13 puan alarak puan tablosunda yukarıda yer alan teknik heyet ve futbolcuları bu başarısından dolayı tebrik eden Başkan Hüseyin Eryüksel, Teknik Direktör Okan Buruk ile kısa bir toplantı yaptı.

Kulüpler Birliği ile birlikte Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı, Gençlik ve Spor Bakanı ile Spor Toto Teşkilatı başkanını bizzat davet ederek Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu\'nun resmi açılışının yapılmasını rica ettiklerini söyledi. Kulüpler Birliği ile birlikte Ankara\'da gerçekleşen ziyarete katılan Başkan Eryüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın stadın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte katılıp kurdeleyi kesmesini rica etti. Nisan 2018\'de Manisa programı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu tarihte Akhisar\'a da gelerek tamamlanmak üzere olan stadın resmi açılışını yapması bekleniyor.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu ile ilgili yapım süreci

Reşatbey Mahallesi 2213 ada 1 parsel kayıtlı 52 bin 137.44 metrekare yüzölçümlü arsaya UEFA standartlarında 12.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatının yapımına 5 Kasım 2013 tarihinde başlandı. İhaleyi alan ilk firma inşaatı zamanında bitiremeyeceği anlaşılması üzerine 21 Aralık 2015’da sözleşme iptal edilmiştir.

Daha sonra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 55 milyon TL desteklediği stadyum inşaatı için 1 Mart 2017’de ikmal inşaatı ihalesi yapıldı ve 22 Mart 2017’de tekrar inşaat çalışmaları başladı.

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