Akhisar'da rehavet yasak

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, futbolcularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Geçen hafta deplasmanda 6-1 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının geride kaldığını belirten Buruk, \"Trabzonspor\'a karşı çok iyi oynadık ama bu skor bizi kesinlikle havaya sokmamalı\" diye konuştu.

Sezonun zorlu geçeceğinin altını çizen genç teknik adam, \"Ligin üst grubunda bulunmak istiyoruz. Ufak bir şımarma bizi istemediğimiz yerlere getirebilir. Rakibimiz kim olursa olsun çok iyi mücadele edip, disiplini kesinlikle elden bırakmamalıyız\" dedi. 6 sezondur Süper Lig\'de olduklarını ve her geçen hafta sorumluluklarının artığını sözlerine ekleyen Buruk, \"Omuzlarımızdaki yükü biliyoruz. Hepimiz bilinçli bir şekilde ilerliyoruz\" yorumunu yaptı.